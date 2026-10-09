"A Juan Guillermo Cuadrado le falta compañía en Millonarios y además debe tener más ritmo de juego"

Millonarios tuvo una regular actuación el pasado jueves, luego de empatar 1-1 con Fortaleza, en una noche lluviosa en el estadio de Techo, en la fecha 14 de la Liga Betplay II 2026. Nuevamente quedaron dudas con el estilo de juego del equipo que dirige Alberto Gamero y en el que ahora la gran figura es Juan Guillermo Cuadrado, quien se llevó todos los focos de los aficionados y de los medios de comunicación.

En ese orden de ideas, en el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', se le dio un vistazo en cuanto a lo sucedido con el cuadro 'embajador', que venía de ser eliminado por Barranquilla de la B de la Copa Betplay, en una nueva salida en el torneo del balompié profesional colombiano.

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Así, el primero en tomar la palabra fue Javier Castell, quien explicó el rol cumplido por el antioqueño. "A Cuadrado lo vimos como un media punta, un poco libre para moverse, aunque también cayó por la derecha, ahí apareció con un par de desbordes interesante", precisó inicialmente.

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Además de eso, el que fue más allá y dejó algunos conceptos más amplios al conocer al 'panita' desde procesos formativos fue Nelson Gallego, quien comentó que "a Cuadrado le cuesta, la altura de Bogotá es complicada y más si viene sin jugar. Además porque no tiene mucha compañía en este Millonarios. En la gambeta debe tener más explosión y por eso no conseguía desequilibrar, los jugadores de Fortaleza le metían fuerte y le ganaban en el duelo personal a él. Para mí debe estar más acompañado y es evidente que necesita un poquito de tiempo".



Con respecto a futuras presentaciones con Millonarios, Gallego también indicó que a "Juan Guillermo lo deben poner a jugar por derecha, él conoce la posicion, aún tiene la intención de picar al vacío y cuando no tiene la pelota se tira para adentro a volantear, a recuperar y a jugar. Ahí hay una ventaja, Cuadrado es uno de los jugadores en Colombia que todavía tira centros con curva, algo que no hay mucho por acá. Esto lo pueden aprovechar los delanteros".

Mientras tanto, Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, complementó y dijo que "a Cuadrado lo pueden favorecer las

combinaciones con un lateral o con un volante, lo importante es que se sepan mover, siempre intentando una línea de pase abierta".

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En medio de toda esa disertación, el que volvió a aparecer fue el profesor Castell, quien remarcó que a este Millonarios le viene bien "cuando entra al campo Mackalister Silva, es un oasis. No sé la razón por la que solamente puede jugador 20 o 25 minutos, pero él nos regala fútbol, algo que pueder servir en esas asociaciones con Cuadrado".

Juan Guillermo Cuadrado en acción de juego con Millonarios frente a Fortaleza por Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa