Carlos Bacca da luces de su vuelta a las canchas, pero en Junior cometieron un gravísimo error

En las últimas horas se reportaron novedades con respecto a Carlos Bacca, una de las figuras del Junior de Barranquilla y que en la actualidad se recupera de una grave lesión. Una voz autorizada del conjunto 'tiburón' habló claro del delantero porteño y generó una fecha de cuándo se daría su vuelta a las canchas; no obstante, no todo es felicidad.

En ese orden de ideas fue Antonio Char, presidente del elenco 'currambero', el que se refirió al eterno número '70'. Informó de cómo avanza la convalecencia de Bacca Ahumada, el capitán y estelar del plantel de la capital del Atlántico.

X @JuniorClubSA

"Es un jugador que se lesionó, fue operado y está en un proceso de rehabilitación. Él tiene que terminar su proceso de rehabilitación primero. Rehabilitarse. Es en lo que él está concentrado en este momento, pero es cierto que lo más seguro es que ya esté recuperado en noviembre", precisó de entrada el dirigente en declaraciones al periódico 'El Heraldo'.

Publicidad

Sin embargo, hubo un detalle que llamó bastante la atención en las declaraciones de Antonio Char y que no gustaron nada a los hinchas del 'tiburón'. Carlos Arturo no fue inscrito para la Liga BetPlay II-2025.

"No fue inscrito porque la incapacidad fue de casi todo este semestre. Él no fue inscrito porque en principio, cuando tiene la lesión, y es una lesión de cierta importancia, pues no daba para decidir una inscripción en ese momento. Pero quizás viéndolo ahora, cuando ya él va a estar próximo a estar rehabilitado, pues ya el tema no queda fácil (las inscripciones ya están totalmente cerradas)", terminó por decir el dirigente del Junior de Barranquilla.

Publicidad

Junior está teniendo un buen campeonato, y en caso de estar en los cuadrangulares finales, que es lo más probable, no podrían contar con Carlos Bacca para enfrentar la parte decisiva y tratar de luchar por un nuevo título.



¿Cuál es la lesión de la que se está recuperando Carlos Bacca?

El exjugador del Villarreal, Milan, Brujas, entre otros, se lesionó el tendón de Aquiles de la pierna derecha en el previo al partido que Junior de Barranquilla enfrentó al Independiente Medellín por la tercera jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025.