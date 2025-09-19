Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras América 2-1 Once Caldas

Este viernes 19 de septiembre se dio apertura a una nueva jornada de la Liga BetPlay II-2025, específicamente la jornada número doce con dos compromisos. Uno de ellos fue el que protagonizaron en el estadio Pascual Guerrero, América de Cali y Once Caldas; los 'diablos rojos' con la obligación de sumar de a tres para salir del fondo de la tabla.

Por el lado del 'blanco-blanco' llegaron al partido frente al rojo del Valle del Cauca con poco descanso, tras jugar a mitad de semana en la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle, en Ecuador, por la ida de los cuartos de final; por lo que Hernán Darío Herrera le apostó a un equipo alternativo y darle descanso a algunas figuras, como fue el caso de Dayro Moreno, aunque ingresó al minuto 87.

Finalmente, el 'escarlata' logró celebrar ante la escuadra manizaleña por marcador de 2-1, logrando su segundo triunfo en la actual Liga BetPlay. Los goles del América fueron anotados por Jhon Tilman Palacios, al minuto 48, y de Cristian Barrios, al 57'. Once Caldas se había adelantado con un gol de Jefry Zapata.

Jugadores del Bucaramanga y un festejo de gol contra Tolima por la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Antes, en el José Américo Montanini midieron fuerzas Bucaramanga y Deportes Tolima, inclinándose la balanza para el 'leopardo' por marcador de 2-0. Los dirigidos por Leonel Álvarez han conseguido importantes resultados en las últimas jornadas. Fabián Sambueza, de penalti, y Luciano Pons, los autores de las celebraciones.

Publicidad

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Atlético Bucaramanga |24 puntos Junior de Barranquilla | 21 puntos Fortaleza | 21 puntos Independiente Medellín |20 puntos Tolima | 20 puntos Llaneros | 18 puntos Atlético Nacional | 17 puntos Santa Fe | 16 puntos Alianza FC |15 puntos Deportivo Cali | 14 puntos Pereira |13 puntos Once Caldas |13 puntos Envigado | 11 puntos Millonarios | 11 puntos La Equidad | 11 puntos Unión Magdalena |11 puntos América de Cali | 10 puntos Boyacá Chicó |10 puntos Deportivo Pasto |9 puntos | Águilas Doradas | 8 puntos

Así se jugará la continuación de la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025:

Sábado 20 de septiembre

Envigado vs. Alianza FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Publicidad

Llaneros vs. Águilas Doradas

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé

Deportivo Pasto vs. Santa Fe

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

La Equidad vs. Deportivo Cali

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Domingo 21 de septiembre

Publicidad

Millonarios vs. Fortaleza

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: El Campín.

Unión Magdalena vs. Atlético Nacional

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Publicidad

Independiente Medellín vs. Junior

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: La Independencia