Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras América 2-1 Once Caldas

Este viernes 19 de septiembre se dio apertura a una nueva jornada de la Liga BetPlay II-2025, específicamente la jornada número doce con dos compromisos. Uno de ellos fue el que protagonizaron en el estadio Pascual Guerrero, América de Cali y Once Caldas; los 'diablos rojos' con la obligación de sumar de a tres para salir del fondo de la tabla.
Por el lado del 'blanco-blanco' llegaron al partido frente al rojo del Valle del Cauca con poco descanso, tras jugar a mitad de semana en la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle, en Ecuador, por la ida de los cuartos de final; por lo que Hernán Darío Herrera le apostó a un equipo alternativo y darle descanso a algunas figuras, como fue el caso de Dayro Moreno, aunque ingresó al minuto 87.
Finalmente, el 'escarlata' logró celebrar ante la escuadra manizaleña por marcador de 2-1, logrando su segundo triunfo en la actual Liga BetPlay. Los goles del América fueron anotados por Jhon Tilman Palacios, al minuto 48, y de Cristian Barrios, al 57'. Once Caldas se había adelantado con un gol de Jefry Zapata.
Antes, en el José Américo Montanini midieron fuerzas Bucaramanga y Deportes Tolima, inclinándose la balanza para el 'leopardo' por marcador de 2-0. Los dirigidos por Leonel Álvarez han conseguido importantes resultados en las últimas jornadas. Fabián Sambueza, de penalti, y Luciano Pons, los autores de las celebraciones.
Sábado 20 de septiembre
Envigado vs. Alianza FC
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Polideportivo Sur
Llaneros vs. Águilas Doradas
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé
Deportivo Pasto vs. Santa Fe
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Departamental Libertad
La Equidad vs. Deportivo Cali
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Domingo 21 de septiembre
Millonarios vs. Fortaleza
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: El Campín.
Unión Magdalena vs. Atlético Nacional
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Sierra Nevada
Independiente Medellín vs. Junior
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: La Independencia