Todo un goleador; así fue el gol del hijo de Carlos Bacca con la Selección Colombia Sub-15

Carlos Daniel Bacca fue el encargado de convertir el tercer tanto de la Selección Colombia Sub-15 ante Perú por la Liga Evolución Conmebol. ¡Vea acá el gol!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de sept, 2025
Carlos Daniel Bacca marcó gol con la Selección Colombia Sub-15.
Carlos Daniel Bacca marcó gol con la Selección Colombia Sub-15.
