Todo un goleador; así fue el gol del hijo de Carlos Bacca con la Selección Colombia Sub-15

La Selección Colombia Sub-15 derrotó este domingo 3-1 a su similar de Perú en el marco de la Liga Evolución Conmebol Zona Norte. Uno de los goles del combinado 'tricolor' fue anotado por el hijo de Carlos Bacca, demostrando así que heredó los dotes goleadores del artillero del Junior de Barranquilla.

Carlos Daniel Bacca Santiago fue el encargado de convertir el tercer tanto del combinado Sub-15 de nuestro país en Luque, Paraguay. Fue al minuto 65 cuando el primogénito del eterno '70' hizo una diagonal de derecha hacia el centro, recibió un buen pase en profundidad y definió entre las piernas del aquero 'inca'.

Los otros goles de la Selección Colombia Sub-15 fueron anotados por Jhojan Rentería y Cristian Arboleda.



Vea acá el gol de Carlos Daniel Bacca con la Selección Colombia Sub-15 vs. Perú

Primer gol de Carlos Daniel Bacca con la Selección Colombia 🇨🇴 U15 en la victoria 3 : 1 ante Perú 🇵🇪 en la U15 Liga Evolución de CONMEBOL



También es la primera victoria de la U15 después de empatar ante Ecuador 🇪🇨 y perder contra Venezuela 🇻🇪



Próximo partido Brasil 🇧🇷 https://t.co/25kTjZXmwn pic.twitter.com/oVvLC3l72x — DlaRans (@DlaRans_) September 28, 2025