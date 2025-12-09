Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Liga Betplay de 2026 tendrá nuevo formato; vuelve conocido sistema de menos fechas

Liga Betplay de 2026 tendrá nuevo formato; vuelve conocido sistema de menos fechas

El campeonato de primera división del próximo semestre tendrá notables diferencias en comparación con el que se implementa actualmente, ya que no habrá disputa de cuadrangulares.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
La Liga Betplay 2026-I tendrá nuevo formato, sin cuadrangulares.jpg
La Liga Betplay de 2026 no tendrá cuadrangulares semifinales.
Foto: Dimayor.

Publicidad

Publicidad

Publicidad