Liga Betplay de 2026 tendrá nuevo formato; vuelve conocido sistema de menos fechas

La Liga Betplay 2026-I tendrá un formato con menos partidos por la necesidad de terminar pronto debido a la celebración de la Copa del Mundo, que irá del 11 de junio al 19 de julio.

En consecuencia, Dimayor, en cabeza de Carlos Mario Zuluaga, su presidente, confirmó las modificaciones que sufrirá el torneo, que reducirá su número de jornadas en todas las instancias.

El mandamás del ente rector del fútbol profesional colombiano manifestó que la idea es tener campeón al menos una semana antes de que empiece el Mundial 2026, en el que la Selección Colombia enfrentará en el grupo K a Uzbekistán (junio 17); Jamaica, Nueva Caledonio o República Democrática del Congo (junio 23); y Portugal (junio 27).



Así será el nuevo formato de la Liga Betplay para 2026

De acuerdo con información emitida por Blu Radio, Zuluaga indicó que la fase de todos contra todos pasará de 20 a 19 fechas porque se eliminará la jornada de clásicos.

Posteriormente, los 8 primeros de la tabla de posiciones no avanzarán a los a cuadrangulares semifinales, sino a una serie de eliminación directa compuesta de cuartos de final, semifinales y final, cada una con duelos de ida y vuelta, como ya se ha implementado en años anteriores.



De esta manera, se espera que el campeonato finalice, a más tardar, el 5 de junio, 6 días antes del inicio de la Copa del Mundo que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

El campeón del primer semestre en Colombia recibirá, además de la estella, cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2027.

En resumen, así será la Liga Betplay 2026-I

⦁ Fase todos contra todos

- 19 fechas a una vuelta sin jornada de clásicos.

⦁ Fases finales

- Cuartos de final (ida ay vuelta)

- Semifinales (ida ay vuelta)

- Final (ida ay vuelta)