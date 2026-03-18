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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Este partido contra Millonarios no nos va a definir como los peores; a tener humildad y sacrificio"

"Este partido contra Millonarios no nos va a definir como los peores; a tener humildad y sacrificio"

Varios fueron los jugadores de Nacional que salieron a dar la cara después de la derrota 3-0 frente a Millonarios, en El Campín, y dejaron algunas reflexiones interesantes.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de mar, 2026
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