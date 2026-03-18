"Este partido contra Millonarios no nos va a definir como los peores; a tener humildad y sacrificio"

"Ya lo hablamos. Yo creo que como familia, como grupo ya lo hablamos. Obviamente tenemos que mejorar muchas cosas. Ya sale el sol de nuevo. Obviamente con mucha humildad y sacrificio vamos a afrontar las cosas de la mejor manera. Dar la cara ante todo". Esas fueron las primeras palabras de Alfredo Morelos, quien falló un penalti e hizo parte de la nómina titular de Nacional en la derrota 3-0 frente a Millonarios, en la cancha de El Campín y en el marco de la fecha doce de la Liga Betplay I 2026. Esa nueva victoria de los 'embajadores' se presentó solamente dos semanas después de la eliminación de los verdes de la Copa Sudamericana, también a manos de los dirigidos por el argentino Fabián Bustos.

El cordobés, fiel a su costumbre, no se escondió ante ese duro golpe y entregó las explicaciones del caso, sin perder la esperanza de cara al futuro. "Sé que el grupo va a estar al 100 por ciento para lo que se viene. Yo creo que es importante aclarar y asumir las cosas con responsabilidad, y eso es Atlético Nacional, la exigencia es máxima".

Qué más dijo Alfredo Morelos tras Millonarios 3- Nacional 0

Lo que viene para Nacional

"Sé que el día sábado vamos a dar el 100 por ciento. Este partido no nos va a definir que somos los peores, estamos de punteros en la tabla, vamos a seguir con mucha humildad para terminar de hacer lo mejor en cada partido que nos toque".



Fallas frente a Millonarios

"Eso pasa en el fútbol. Tanto de errar, como de cometer decisiones erradas. Hoy le tocó a nuestros compañeros. En lo personal el penalti, eso a mí no me hace el peor jugador. Yo incluso seguí jugando, seguí haciendo las cosas bien, tratando de buscar el partido".

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El trámite del partido

"Pero bueno, no se nos dio. Ya con dos jugadores menos es muy difícil. Tuvimos la valentía, la humildad de aguantar un poco, pero no se nos dio. Como lo digo mañana sale el sol, y bueno con mucha humildad para lo que sigue".

Alfredo José Morelos jugador de Atlético Nacional AFP