Cómo quedó la tabla de la Liga Betplay II tras Millonarios 2- América 1; los azules tienen vida

En la cancha del estadio El Campín, Millonarios logró una valiosísimo triunfo por 2-1 sobre América de Cali y de esa forma mantienen posibilidades latentes de poder clasificar al grupo de los ocho mejores, luego de jugada la fecha 14 de la Liga II 2025 del fútbol profesional colombiano. Los goles de los albiazules fueron obra de Dewar Victoria y de Leonardo Castro.

El equipo de Hernán Torres cumplió con su tarea este martes y llegó a 17 puntos, mientras que los de David González quedaron con 14 unidades, resignando aún más posibilidades de estar en la fase final del campeonato. El tanto de los escarlatas lo anotó Jan Lucumí, quien abrió el tanteador para los visitantes. Hay que apuntar que Santa Fe y Deportivo Cali son séptimo y octavo con 20 enteros.

Mientras tanto en la primera posición de la tabla se encuentra Atlético Bucaramanga, que de la mano de Leonel Álvarez, con 27 puntos y se encuentra cerca de asegurar la clasificación; seguido por Junior de Barranquilla que tiene dos unidades menos y viene en medio de irregularidades.

Millonarios recibió a América por la jornada 14 de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Tabla de posiciones Liga Betplay II 2025



1. Bucaramanga 27 puntos

2. Junior 25 puntos

3. Fortaleza 25 puntos

4. Nacional 24 puntos

5. Medellín 24 puntos

6. Tolima 23 puntos

7. Santa Fe 20 puntos

8. Cali 20 puntos

9. Alianza 20 puntos

10. Once Caldas 19 puntos

11. Llaneros 19 puntos

12. Millonarios 17 puntos

13. Pereira 15 puntos

14. Unión Magdalena 15 puntos

15. América 14 puntos

16. Águilas Doradas 14 puntos

17. Envigado 13 puntos

18. Boyacá Chicó 12 puntos

19. Pasto 11 puntos

20. La Equidad 11 puntos

Resultados de la fecha 14

Deportivo Cali 1 - Pereira 0

Envigado 1- Bucaramanga 2

Unión Magdalena 3- Águilas 2

Llaneros 0- Fortaleza 0

Pasto 3- Alianza 3

Junior 0 - Deportes Tolima 1

Boyacá Chicó 1- Nacional 1

La Equidad 0- Once Caldas 1

Millonarios 2- América 1

21 de octubre

Medellín vs. Santa Fe