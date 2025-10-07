Cómo quedó la tabla de la Liga Betplay II tras Millonarios 2- América 1; los azules tienen vida

Publicidad
En la cancha del estadio El Campín, Millonarios logró una valiosísimo triunfo por 2-1 sobre América de Cali y de esa forma mantienen posibilidades latentes de poder clasificar al grupo de los ocho mejores, luego de jugada la fecha 14 de la Liga II 2025 del fútbol profesional colombiano. Los goles de los albiazules fueron obra de Dewar Victoria y de Leonardo Castro.
El equipo de Hernán Torres cumplió con su tarea este martes y llegó a 17 puntos, mientras que los de David González quedaron con 14 unidades, resignando aún más posibilidades de estar en la fase final del campeonato. El tanto de los escarlatas lo anotó Jan Lucumí, quien abrió el tanteador para los visitantes. Hay que apuntar que Santa Fe y Deportivo Cali son séptimo y octavo con 20 enteros.
Mientras tanto en la primera posición de la tabla se encuentra Atlético Bucaramanga, que de la mano de Leonel Álvarez, con 27 puntos y se encuentra cerca de asegurar la clasificación; seguido por Junior de Barranquilla que tiene dos unidades menos y viene en medio de irregularidades.
Tabla de posiciones Liga Betplay II 2025
1. Bucaramanga 27 puntos
2. Junior 25 puntos
3. Fortaleza 25 puntos
4. Nacional 24 puntos
5. Medellín 24 puntos
6. Tolima 23 puntos
7. Santa Fe 20 puntos
8. Cali 20 puntos
9. Alianza 20 puntos
10. Once Caldas 19 puntos
11. Llaneros 19 puntos
12. Millonarios 17 puntos
13. Pereira 15 puntos
14. Unión Magdalena 15 puntos
15. América 14 puntos
16. Águilas Doradas 14 puntos
17. Envigado 13 puntos
18. Boyacá Chicó 12 puntos
19. Pasto 11 puntos
20. La Equidad 11 puntos
Resultados de la fecha 14
Deportivo Cali 1 - Pereira 0
Envigado 1- Bucaramanga 2
Unión Magdalena 3- Águilas 2
Llaneros 0- Fortaleza 0
Pasto 3- Alianza 3
Junior 0 - Deportes Tolima 1
Boyacá Chicó 1- Nacional 1
La Equidad 0- Once Caldas 1
Millonarios 2- América 1
21 de octubre
Medellín vs. Santa Fe