A Millonarios no lo descarten; le ganó en la agonía 2-1 a América y sigue con opción de clasificar

Nuevo clásico en El Campín entre Millonarios y América por Liga Betplay, pero en esta ocasión ambos clubes se jugaban una de sus últimas opciones por estar en el selecto grupo de los ocho mejores del presente campeonato.

El juego entre ‘embajadores’ y ‘diablos rojos’ correspondió a la jornada 14, tuvo golazo, penaltis revertidos y errores imperdonables, pero finalmente la balanza se inclinó a favor de los azules capitalinos por 2-1; le dieron vuelta al marcador. Dewar Victoria (75’) y Leonardo Castro, a los 90’ de penalti, los autores de los goles para los dirigidos por Hernán Torres. Jan Lucumí había adelantado a la 'mechita'.

Millonarios recibió a América por la jornada 14 de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

El resultado le permitió a Millonarios llegar a 17 puntos y sigue soñando. América se quedó en 14 enteros.



De entrada, fue el azul bogotano el que tomó el manejo de la esférica, pero fue América el que causó el primer peligro al arco de Diego Novoa. Dyla Borrero probó de media distancia y el golero local evacuó al tiro de esquina. Pero luego fue Joel Graterol el que impidió que Millonarios pudiera irse arriba.

Antes de la media hora de juego, Danovis Banguero hizo a poner a los hinchas azules de pie en El Campín tras estrellar un balón en el palo luego de un cobro de tiro libre.

Después se presentaron dos acciones polémicas; ambos penaltis, en los últimos minutos de los primeros 45; uno para Millonarios y otro para el América.

En el caso de la ‘mechita’, el árbitro Wilmar Roldán sancionó cobro desde el punto por una mano de Jorge Arias en el área tras un remate de Jan Lucumí, pero tras unos instantes, llamaron desde el VAR para que revisión de la acción; se determinó que el movimiento del defensor de Millonarios fue natural.

Mientras que en la acción de Millonarios, Leonardo Castro fue tomado de la camiseta por Jean Pestaña y Roldán no dudó en pitar penalti. Pero como le pasó a América, el juez central fue llamado por el VAR y la decisión final fue que no pasó nada y tarjeta amarilla a Castro.

En los segundos 45 minutos llegaron los goles. El primero en celebrar de América por intermedio de Jan Lucumí con un remate de media distancia, imposible para Novoa. El 0-1 se hizo en el tablero.

Luego de la anotación del rival, Millonarios hizo cambios, se hizo con el control de la esférica y la ‘mechita’ se defendió. Luego de algunas aproximaciones para los de Torres finalmente lograron igualar la contienda.

Dewar Victoria remató de media distancia y lo parecía un balón controlado por Graterol, el mismo se le fue por medio de las piernas. El 1-1 se marcó al 75.

El juego parecía que iba a terminar 1-1, pero faltaba una acción más. Daniel Bocanegra desvió el balón con la mano en el área y Roldán decretó penalti para Millonarios; muy protestado por América. Leonardo Castro lo cambió por gol y hubo júbilo para los locales: 2-1 final.

