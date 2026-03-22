La Selección Colombia genera alerta en Croacia; "son rápidos, es una gran prueba"

La Selección Colombia será el primer gran examen de Croacia en esta fecha FIFA de marzo, en un compromiso de preparación que se disputará este jueves 26 de marzo a las 6:30 p.m. en Orlando, Estados Unidos. En la antesala del encuentro, el técnico croata, Zlatko Dalić, dejó claras sus sensaciones sobre la 'tricolor', a la que considera una prueba de alto nivel en el camino hacia el Mundial de 2026.

El entrenador no ocultó las dificultades que espera enfrentar, tanto por el nivel del rival como por algunas situaciones internas de su plantel. “Tenemos dos partidos difíciles por delante, dos grandes pruebas. Tenemos algunos problemas menores con la plantilla, especialmente con la posición de lateral izquierdo", afirmó en rueda de prensa.

Zlatko Dalic, técnico de Croacia. Foto: Getty Images Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf/Getty Images

Dalić también se refirió a los ajustes que evalúa realizar en su esquema, pensando en optimizar el rendimiento de sus jugadores. "Espero que Joško esté bien y que lo solucionemos de esa manera. También estoy pensando en otras cosas, para no desperdiciar a Stanišić como lateral izquierdo en ambos partidos. Estoy pensando en volver a jugar con tres defensas y utilizar jugadores más ofensivos en la zaga”.



Sin embargo, el foco principal de sus declaraciones estuvo en Colombia, selección a la que analizó con respeto y cautela. El seleccionador europeo destacó especialmente la velocidad y la capacidad ofensiva del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. "Dos partidos realmente difíciles. Colombia tiene muchos jugadores rápidos y eso es una gran prueba. Son dos partidos muy duros, pero nos darán las respuestas correctas sobre en qué estado de forma nos encontramos, especialmente el primero. Intentaré que todos los jugadores jueguen, pero tendrán que estar al nivel de un partido de vuelta contra Colombia. Son fuertes en los contraataques y los semicontraataques”.

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El juego de fogueo en Orlando no solo servirá como preparación, sino también como termómetro competitivo para ambos equipos. En el caso de Croacia, subcampeona del mundo en 2018 y tercera en 2022, será clave medir su nivel ante una selección sudamericana en crecimiento. Para Colombia, en tanto, será una oportunidad de ratificar su evolución frente a un rival de élite.