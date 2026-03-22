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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia genera alerta en Croacia; "son rápidos, es una gran prueba"

La Selección Colombia genera alerta en Croacia; "son rápidos, es una gran prueba"

Zlatko Dalić encendió la previa del Croacia vs. Colombia al destacar la velocidad y el peligro del equipo cafetero, al que calificó como una prueba exigente rumbo al Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Selección Colombia
Selección Colombia en Eliminatorios - Foto:
AFP

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