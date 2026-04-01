Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Atlético Nacional 0-0 Cúcuta

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Bajo la lluvia en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional recibió este miércoles a Cúcuta Deportivo en cumplimiento de la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2026. Los verdes paisas lo intentaron a lo largo del compromiso, pero no pudieron vulnerar el pórtico de los 'motilones'.
Mateus Uribe y 'Chicho' Arango tuvieron ocasiones claras, mientras que los visitantes le apostaron al contraataque, y por poco, causan sorpresa al arco custodiado por David Ospina. Finalmente, el marcador concluyó 0-0.
Para este duelo frente a Cúcuta, los dirigidos por Diego Arias tuvieron duras bajas como por ejemplo la de su goleador y figura, Alfredo Morelos, por lo que Arango y Dairon Asprilla tuvieron la responsabilidad de crear las acciones en ataque; no obstante, no estuvieron finos en la definición.
Por el lado del Cúcuta se plantó con un bloque bajo muy firme, ejercieron una gran disciplina táctica, y al momento de las jugadas en ataque, el juego vertical fue su arma.
Con el paso de los minutos en el Atanasio, Nacional se hizo con el control del balón, llegó al área rival, pero falló en el último cuarto de cancha. Pese a los intentos, el verde paisa no pudo vulnerar el pórtico del 'motilón' defendido por Federico Abadía.
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El resultado siguió dejando a Nacional en la cima del campeonato, mientras que el Cúcuta escaló.
Además, Santa Fe perdió 0-1 frente a Llaneros y Alianza FC y Deportivo Pasto no pasaron del 0-0 en la ciudad de Valledupar.
Resultados fecha 15 Liga BetPlay I-2026
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Santa Fe 0-1 Llaneros
Alianza 0-0 Deportivo Pasto
Deportes Tolima 4-1 Águilas Doradas
Atlético Nacional 0-0 Cúcuta Deportivo