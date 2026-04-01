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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Atlético Nacional 0-0 Cúcuta

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Atlético Nacional 0-0 Cúcuta

Atlético Nacional no pudo en el Atanasio Girardot contra Cúcuta Deportivo, en compromiso válido por la fecha 15. Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo se enfrentaron en la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2026.
Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo se enfrentaron en la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2026.
Foto: Colprensa

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