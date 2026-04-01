Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Atlético Nacional 0-0 Cúcuta

Bajo la lluvia en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional recibió este miércoles a Cúcuta Deportivo en cumplimiento de la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2026. Los verdes paisas lo intentaron a lo largo del compromiso, pero no pudieron vulnerar el pórtico de los 'motilones'.

Mateus Uribe y 'Chicho' Arango tuvieron ocasiones claras, mientras que los visitantes le apostaron al contraataque, y por poco, causan sorpresa al arco custodiado por David Ospina. Finalmente, el marcador concluyó 0-0.

Para este duelo frente a Cúcuta, los dirigidos por Diego Arias tuvieron duras bajas como por ejemplo la de su goleador y figura, Alfredo Morelos, por lo que Arango y Dairon Asprilla tuvieron la responsabilidad de crear las acciones en ataque; no obstante, no estuvieron finos en la definición.

Acción de juego entre Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo, en partido de la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2026. Foto: Colprensa

Por el lado del Cúcuta se plantó con un bloque bajo muy firme, ejercieron una gran disciplina táctica, y al momento de las jugadas en ataque, el juego vertical fue su arma.



Con el paso de los minutos en el Atanasio, Nacional se hizo con el control del balón, llegó al área rival, pero falló en el último cuarto de cancha. Pese a los intentos, el verde paisa no pudo vulnerar el pórtico del 'motilón' defendido por Federico Abadía.

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El resultado siguió dejando a Nacional en la cima del campeonato, mientras que el Cúcuta escaló.

Además, Santa Fe perdió 0-1 frente a Llaneros y Alianza FC y Deportivo Pasto no pasaron del 0-0 en la ciudad de Valledupar.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Atlético Nacional 0-0 Cúcuta

Atlético Nacional |31 puntos Deportivo Pasto | 27 puntos Deportes Tolima |26 puntos Junior de Barranquilla |25 puntos Once Caldas |24 puntos Millonarios | 21 puntos América de Cali | 21 pts Internacional de Bogotá |21 puntos Llaneros |20 puntos Atlético Bucaramanga|19 puntos Deportivo Cali |19 puntos Águilas Doradas |19 puntos Santa Fe |18 puntos Independiente Medellín |16 puntos Fortaleza |15 puntos Cúcuta | 12 puntos Alianza FC |12 puntos Jaguares | 11 puntos Boyacá Chicó | 8 puntos Deportivo Pereira | 6 puntos

Resultados fecha 15 Liga BetPlay I-2026

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Santa Fe 0-1 Llaneros

Alianza 0-0 Deportivo Pasto

Deportes Tolima 4-1 Águilas Doradas

Atlético Nacional 0-0 Cúcuta Deportivo