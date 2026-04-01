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Gol Caracol  / Rival de Junior en Copa Libertadores y su advertencia; "un grupo duro, pero vamos a dar batalla"

Rival de Junior en Copa Libertadores y su advertencia; "un grupo duro, pero vamos a dar batalla"

Queda poco para que comience la fase de grupos de la Copa Libertadores, y los equipos pulen los últimos detalles, uno de ellos es un contrincante del Junior. ¡Atentos!

Por: EFE
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez y Luis Muriel con Junior de Barranquilla.
Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez y Luis Muriel con Junior de Barranquilla.
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