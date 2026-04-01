Rival de Junior en Copa Libertadores y su advertencia; "un grupo duro, pero vamos a dar batalla"

El nuevo entrenador de Cerro Porteño, el argentino Ariel Holan, afirmó este miércoles que su equipo dará "batalla" en la Copa Libertadores tras reconocer que el club es fuerte a nivel local, pero la preparación del equipo, según dijo, sigue siendo "muy endeble" para competir internacionalmente. El club paraguayo será rival de Junior de Barranquilla.

"Es un grupo duro, muy competitivo, y vamos a dar batalla", dijo Holan al ser consultado en una conferencia de prensa sobre las condiciones en las que disputará Cerro Porteño la Copa Libertadores, donde ha sido emparejado en el Grupo F con Palmeiras, Sporting Cristal y el cuadro 'tiburón'.

"Encontramos un equipo que tiene una base de preparación endeble, muy endeble, tal vez a nivel nacional esa base nos alcance para poder competir, pero a nivel internacional va a requerir de un esfuerzo mayor en muchas áreas", explicó el argentino quien dirigió hasta diciembre pasado a Rosario Central.

Junior se impuso a Bucaramanga en el Romelio Martínez por Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Holan afirmó que buscarán volverse competitivos "con las herramientas que contamos", al señalar que hay "muchos jugadores lesionados", algo que, dijo, "no es un tema menor".



"El desafío más importante, tener una identidad clara de juegos, ir construyéndola con el tiempo que contemos", aseguró el entrenador, quien firmó un contrato con Cerro Porteño por 18 meses, según anunció el presidente del club, Blas Reguera.

Publicidad

El argentino indicó que es una "responsabilidad muy grande" dirigir al 'Ciclón de Barrio Obrero', al que calificó como "uno de los mejores" planteles del fútbol paraguayo, que tiene un "buen recambio" y jugadores juveniles "con potencial".



¿Cuándo juega Cerro Porteño frente a Junior en la Copa Libertadores?

Cerro Porteño debutará en la fase de grupos de la Libertadores contra Sporting Cristal el 8 de abril, mientras que el juego contra el Junior será el 14 del mismo mes por la segunda fecha y tiene como horario de inicio para Colombia de las 5:00 de la tarde.

Holan reemplazó en el cargo al uruguayo Jorge Bava, que comandó el plantel hasta el 19 de marzo pasado.



¿Cómo va Cerro Porteño en el fútbol de Paraguay?

El conjunto 'azulgrana', segundo del Apertura local, ganó el martes por 3-2 al Sportivo Luqueño y, con 29 puntos, acortó la diferencia con el líder invicto, Olimpia, que suma 33 y aún debe disputar esta jornada un partido ante Trinidense.