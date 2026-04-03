Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Junior 1-2 Cali

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La fase del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay I-2026 está llegando a su final. Este viernes 3 de abril, se disputaron los dos últimos partidos de la fecha 15 y hubo una gran sorpresa. Y es que Deportivo Cali se hizo fuerte en condición de visitante, en el estadio Romelio Martínez, y venció 1-2 a Junior de Barranquilla, sumando tres puntos importantes, que los metió en el exclusivo grupo de los ocho.
Allí, la figura, cumpliendo con 'la ley del ex', fue Andrés Steven 'Titi' Rodríguez, ya que marcó un doblete. El primer tanto fue en el borde del área, con un potenre zurdazo, y el segundo fue una 'obra de arte', tas rematar de media distancia y poner el balón en el ángulo. De esa manera, los dirigidos por Rafael Dudamel llegaron a 22 puntos, escalando hasta la séptima plaza y soñando con la clasificación.
Por otro lado, Luis Fernando Muriel marcó desde el punto blanco del penalti y así fue como el 'tiburón' descontó. Cabe resaltar que, en la misma zona, de penalti, Avilés Hurtado había fallado para la visita. Para finalizar, el árbitro, José Ortiz, perdonó la roja de Jermein Peña, luego de haberlo amonestado dos veces, pero arrepentirse de la segunda para no expulsarlo, sobre el minuto 35 del encuentro.
El otro compromiso que se llevó a cabo este viernes 3 de abril fue en el estadio Metropolitano de Techo, entre Fortaleza e Internacional de Bogotá. Con goles de Jhon Velásquez y Johan Caballero firmaron el 1-1 definitivo, repartiendo puntos y complicando sus sueños de avanzar a la siguiente ronda de la Liga BetPlay I-2026.
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|Posición
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|14
|+18
|31
|2
|Pasto
|15
|+4
|28
|3
|Tolima
|14
|+11
|26
|4
|Once Caldas
|15
|+7
|25
|5
|Junior
|15
|+1
|25
|6
|América
|14
|+9
|24
|7
|Deportivo Cali
|15
|+4
|22
|8
|Internacional de Bogotá
|15
|-2
|22
|9
|Millonarios
|15
|+8
|21
|10
|Llaneros
|15
|+2
|20
|11
|Bucaramanga
|14
|+5
|19
|12
|Águilas Doradas
|14
|-2
|19
|13
|Santa Fe
|14
|-1
|18
|14
|Medellín
|14
|0
|17
|15
|Fortaleza
|15
|-6
|16
|16
|Jaguares
|15
|-13
|14
|17
|Cúcuta
|15
|-8
|12
|18
|Alianza
|14
|-13
|12
|19
|Boyacá Chicó
|14
|-10
|11
|20
|Deportivo Pereira
|14
|-14
|6
Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe
Día: sábado 4 de abril.
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.
Jornada: fecha 10.
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Cúcuta Deportivo vs. América de Cali
Día: domingo 5 de abril.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: General Santander.
Jornada: fecha 16.
Deportivo Pereira vs. Alianza
Día: lunes 6 de abril.
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Santiago de las Atalayas.
Jornada: fecha 6.
Atlético Nacional vs. Jaguares
Día: lunes 6 de abril.
Hora: 8:10 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.
Jornada: fecha 2.
Águilas Doradas vs. Atlético Bucaramanga
Día: martes 7 de abril.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Polideportivo Cincuentenario.
Jornada: fecha 7.
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