Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Junior 1-2 Cali

La fase del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay I-2026 está llegando a su final. Este viernes 3 de abril, se disputaron los dos últimos partidos de la fecha 15 y hubo una gran sorpresa. Y es que Deportivo Cali se hizo fuerte en condición de visitante, en el estadio Romelio Martínez, y venció 1-2 a Junior de Barranquilla, sumando tres puntos importantes, que los metió en el exclusivo grupo de los ocho.

Allí, la figura, cumpliendo con 'la ley del ex', fue Andrés Steven 'Titi' Rodríguez, ya que marcó un doblete. El primer tanto fue en el borde del área, con un potenre zurdazo, y el segundo fue una 'obra de arte', tas rematar de media distancia y poner el balón en el ángulo. De esa manera, los dirigidos por Rafael Dudamel llegaron a 22 puntos, escalando hasta la séptima plaza y soñando con la clasificación.

Por otro lado, Luis Fernando Muriel marcó desde el punto blanco del penalti y así fue como el 'tiburón' descontó. Cabe resaltar que, en la misma zona, de penalti, Avilés Hurtado había fallado para la visita. Para finalizar, el árbitro, José Ortiz, perdonó la roja de Jermein Peña, luego de haberlo amonestado dos veces, pero arrepentirse de la segunda para no expulsarlo, sobre el minuto 35 del encuentro.

El otro compromiso que se llevó a cabo este viernes 3 de abril fue en el estadio Metropolitano de Techo, entre Fortaleza e Internacional de Bogotá. Con goles de Jhon Velásquez y Johan Caballero firmaron el 1-1 definitivo, repartiendo puntos y complicando sus sueños de avanzar a la siguiente ronda de la Liga BetPlay I-2026.



José Ortiz, árbitro central del partido entre Junior de Barranquilla y Deportivo Cali, por la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

Publicidad

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras la fecha 15

Posición Club PJ DG PTS 1 Atlético Nacional 14 +18 31 2 Pasto 15 +4 28 3 Tolima 14 +11 26 4 Once Caldas 15 +7 25 5 Junior 15 +1 25 6 América 14 +9 24 7 Deportivo Cali 15 +4 22 8 Internacional de Bogotá 15 -2 22 9 Millonarios 15 +8 21 10 Llaneros 15 +2 20 11 Bucaramanga 14 +5 19 12 Águilas Doradas 14 -2 19 13 Santa Fe 14 -1 18 14 Medellín 14 0 17 15 Fortaleza 15 -6 16 16 Jaguares 15 -13 14 17 Cúcuta 15 -8 12 18 Alianza 14 -13 12 19 Boyacá Chicó 14 -10 11 20 Deportivo Pereira 14 -14 6

Resultados de la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2026

Deportes Tolima 4-1 Águilas Doradas

Alianza 0-0 Deportivo Pasto

Independiente Santa Fe 0-1 Llaneros

Atlético Nacional 0-0 Cúcuta Deportivo

Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Pereira

América de Cali 2-0 Atlético Bucaramanga

Jaguares 1-0 Millonarios

Once Caldas 1-1 Independiente Medellín

Fortaleza 1-1 Internacional de Bogotá

Junior de Barranquilla 0-2 Deportivo Cali

José Ortiz fue el árbitro central del partido entre Junior de Barranquilla y Deportivo Cali Colprensa

Programación próximos partidos de la Liga BetPlay I-2026

Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe

Día: sábado 4 de abril.

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Jornada: fecha 10.

Publicidad

Cúcuta Deportivo vs. América de Cali

Día: domingo 5 de abril.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: General Santander.

Jornada: fecha 16.

Deportivo Pereira vs. Alianza

Día: lunes 6 de abril.

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Santiago de las Atalayas.

Jornada: fecha 6.

Atlético Nacional vs. Jaguares

Día: lunes 6 de abril.

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Jornada: fecha 2.

Águilas Doradas vs. Atlético Bucaramanga

Día: martes 7 de abril.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Cincuentenario.

Jornada: fecha 7.