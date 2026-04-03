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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Junior 1-2 Cali

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Junior 1-2 Cali

Con un partidazo en el estadio Romelio Martínez, que tuvo buen fútbol, polémicas y goles, se cerró la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2026, dejando cambios en la tabla.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Junior de Barranquilla perdió contra Deportivo Cali, por la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2026
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Colprensa

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