Escándalo en Junior vs. Cali; árbitro amonestó dos veces a Jermein Peña, pero no lo expulsó

Junior de Barranquilla y Deportivo Cali cerraron la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2026, con un partidazo disputado en el estadio Romelio Martínez. Sin embargo, las polémicas no faltaron y una de las más llamativas se presentó sobre el minuto 25, generando molestia en el equipo 'azucarero' y un alivio en el local. Eso sí, el principal señalado fue el árbitro, José Ortiz.

En una pelota quieta, Jermein Peña cayó al suelo, aquejando un golpe en su rostro. El juez central no le creyó al defensa central y dio la continuidad del juego. No obstante, antes de que se ejecutara el tiro de esquina, el jugador del 'tiburón' forcejeó con Julián Quiñónes y el árbitro se acercó a ellos para mostrarles la tarjeta amarilla a los dos, dando inicio al escándalo.

Jermein Peña ya tenía tarjeta amarilla, la cual había recibido al minuto 17. Razón por la que los jugadores de Deportivo Cali pidieron que lo expulsaran por doble amonestación. En ese momento, el juez central hizo el gesto de que la amarilla no era para Peña, sino solo para Quiñones. Nadie le creyó y las protestas en el 'verde vallecaucano' aparecieron de manera airada.

Desastre:@JuniorClubSA vs @DeportivoCaliCP

Árbitro: José Ortiz



Minuto 23: Una situación insólita. El árbitro amonesta inicialmente a ambos jugadores, incluido Peña, quien está advertido, tras unos segundos rectifica su decisión y dice que la tarjeta es únicamente es Quiñonez. pic.twitter.com/JcLbwanmeJ — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) April 4, 2026

De hecho, el entrenador, Rafael Dudamel, le pidió una explicación al árbitro porque no entendía lo que había hecho. Finalmente, nada sucedió, continuaron las acciones y eso quedó atrás. Ahora, los analistas arbitrales no se quedaron callados y se pronunciaron, como el caso de 'El VAR Central', cuenta especializada en temas arbitrales y polémicas de esa índole.



❌ Estamos en la fecha 15 y la verdad debería ser todo para José Ortiz en el semestre. Una pena por el nortesantandereano porque acumulaba algunos partidos buenos en este campeonato. Sin embargo, ese error que cometió es bastante grave. https://t.co/pVGEi7EVZD — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) April 4, 2026

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"Para nada de acuerdo con el penal que sancionan a favor de Cali. Eso no puede ser jugada de VAR. Kéiner Jiménez buscó hormigas y Ortiz le copió. Y luego: le saca una segunda amarilla a Peña y ¡se arrepiente! porque recuerda que ya estaba amonestado. No es serio", afirmó de entrada en sus redes sociales oficiales. Pero no fue lo único y continuó con el caso.

QUÉ ESCÁNDALO

En Junior vs Cali, el árbitro Ortíz amonestó a Peña y a Quiñones, pero Peña ya tenía amarilla, al darse cuenta les dijo a los jugadores que a Peña no lo amonestaba (borró la tarjeta) y se formó la de Troya ¡Qué acomodada tan Brava! Ortíz no puede cometer ese Horror pic.twitter.com/4mZdSqLoma — Jose Borda (@Borda_analista) April 4, 2026

"Estamos en la fecha 15 y la verdad debería ser todo para Ortiz en el semestre. Una pena por el nortesantandereano porque acumulaba algunos partidos buenos en este campeonato. Sin embargo, ese error que cometió es bastante grave", añadió. "Es uno de los errores arbitrales más increíbles que se haya visto en el país, en el tiempo reciente", puntualizó.

José Ortiz fue el árbitro central del partido entre Junior de Barranquilla y Deportivo Cali Colprensa

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"Esta situación con José Ortiz está al nivel de la jugada en Techo en donde Ulloa anula un gol de Equidad vs Alianza, se reanuda, vuelve y para y dice que si estaba habilitado y termina dando gol", sentenció 'El VAR Central'.