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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Escándalo en Junior vs. Cali; árbitro amonestó dos veces a Jermein Peña, pero no lo expulsó

Escándalo en Junior vs. Cali; árbitro amonestó dos veces a Jermein Peña, pero no lo expulsó

Una insólita situación se presentó en el estadio Romelio Martínez producto de una decisión del juez central, José Ortiz, que desató el enojo en el club 'azucarero'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de abr, 2026
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José Ortiz, árbitro central del partido entre Junior de Barranquilla y Deportivo Cali, por la Liga BetPlay I-2026
José Ortiz, árbitro central del partido entre Junior de Barranquilla y Deportivo Cali, por la Liga BetPlay I-2026
Colprensa

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