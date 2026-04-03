Junior recibió novedades de Conmebol, previo a su debut en la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla se alista para su debut en la Copa Libertadores 2026. El 'tiburón' no tendrá un reto fácil, ya que medirá fuerzas ante uno de los combinados favoritos al título, el Palmeiras. En el 'verdao' milita la estrella de la Selección Colombia, Jhon Arias.

En la previa de la contienda del Grupo F del máximo torneo de clubes del continente americano, tanto el 'rojiblanco' como Palmeiras recibieron novedades por parte de la Conmebol y todo se debe a un cambio con respecto al árbitro central.

Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2026 - Foto: Colprensa

En primera instancia, el compromiso lo iba a dirigir el juez argentino Facundo Tello; sin embargo, éste sufrió una molestia muscular en pleno partido del repechaje internacional al Mundial 2026 entre República Democrática del Congo y Jamaica del pasado martes 31 de marzo, misma dolencia física que le impidió continuar en el duelo donde finalmente se impuso el combinado de África Central que ahora será rival de Colombia.



Pero volviendo al tema del colegiado principal para Junior vs. Palmeiras, el máximo ente del fútbol Sudamericano emitió en las últimas horas un breve comunicado en su página web anunciando el cambio de Tello; su reemplazante será un compatriota.

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"La Comisión de Árbitros de la Conmebol informa la sustitución del árbitro principal para el partido entre Junior (COL) vs. Palmeiras (BRA), por la Fecha 1 de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2026: Facundo Tello (ARG) será reemplazado por Maximiliano Ramírez (ARG)", se leyó en el enunciado.

Esa fue la única modificación con respecto al cuerpo arbitral, ya que el resto se mantuvieron. Todos los colegiados con argentinos.



Designaciones arbitrales para Junior vs. Palmeiras por Copa Libertadores

Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina).

Maximiliano Ramírez (Argentina). Asistente 1: Juan Belatti (Argentina).

Juan Belatti (Argentina). Asistente 2: José Savorani (Argentina).

José Savorani (Argentina). Cuarto árbitro: Sebastian Zunino (Argentina).

Sebastian Zunino (Argentina). VAR: Hernan Mastrangelo (Argentina).

Hernan Mastrangelo (Argentina). AVAR: Germán Delfino (Argentina).

Antes de este enfrentamiento contra el 'verdao', el Junior de Barranquilla recibirá al Deportivo Cali en el Romelio Martíenez, de la capital del Atlántico, en cumplimiento de la jornada número quince de la Liga BetPlay I-2026.

Junior le ganó al Bucaramanga por la fecha 13 de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

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¿Cuándo es Junior vs. Palmeiras en Copa Libertadores?

Este compromiso por la primera fecha del Grupo F está pactado para este miércoles 8 de abril en el estadio Jaime Morón León. La pelota rodará en el escenario deportivo de la capital de Bolívar a las 7:30 de la noche.

Recordemos que Junior disputará en la ciudad de Cartagena de Indias sus compromisos de Copa Libertadores, debido a las obras que le están realizando al estadio Metropolitano.