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Gol Caracol  / Junior recibió novedades de Conmebol, previo a su debut en la Copa Libertadores

Junior recibió novedades de Conmebol, previo a su debut en la Copa Libertadores

El miércoles, Junior hará su estreno en la Copa Libertadores recibiendo a Palmeiras, pero antes de que ruede el balón en el Jaime Morón León fue notificado con un asunto de última hora.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Junior se alista para su debut en la Copa Libertadores 2026.
Junior se alista para su debut en la Copa Libertadores 2026.
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