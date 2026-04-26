Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Llaneros 0-0 Alianza

Cada vez falta menos para conocer los ocho clasificados en la Liga BetPlay I-2026. Y es que la fecha 18 está llegando a su final, ya que solo queda un partido para finalizar, y, posteriormente, se disputará la 19, que es con la que se cerrará el 'todos contra todos'. De esa manera, algunos clubes dijeron adiós a cualquier posibilidad de clasificar, otros ya aseguraron su cupo y, por último, unos cuantos se aferran a la más mínima esperanza.

El pasado jueves 23 de abril, se empezó a disputar la fecha 18, cuando Independiente Santa Fe se hizo fuerte afuera de casa y venció 1-2 a Deportivo Pasto. Pero no fue lo único, pues ese mismo día, Millonarios derrotó 2-0 a Deportes Tolima, en El Campín, y se metió en la pelea. Posteriormente, el viernes, Cúcuta y Junior de Barranquilla igualaron 1-1, siendo el único partido que se disputó. Razón por la que las acciones siguieron el sábado.

Todo estuvo movido, iniciando por el empate 2-2 de Bucaramanga y Jaguares. Después hubo un 'batacazo', cuando el Pereira derrotó 1-0 a Nacional y firmó su primer triunfo en el semestre. Para finalizar esa jornada sabatina, saltaron a la cancha tres 'grandes' del fútbol profesional colombiano: Deportivo Cali se impuso 1-0 sobre América de Cali, en una nueva edición del clásico vallecaucano, y Medellín derrotó 1-0 a Fortaleza.

Ahora, este domingo 26 de abril, el telón se abrió a las 4:10 de la tarde, en el estadio Cincuentenario, donde Águilas Doradas y Once Caldas igualaron 2-2, sellando la clasificación del 'blanco blanco'. Luego, en el estadio Bello Horizonte, Llaneros, que tenía una mínima chance de llegar con vida a la última jornada, no pasó del 0-0 con Alianza y quedó eliminado. Dijo 'adiós' a cualquier posibilidad de ir a la siguiente ronda de la Liga BetPlay I-2026.



Llaneros contra Alianza, por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026, en el estadio Bello Horizonte Twitter de Llaneros

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: fecha 18

Posición Club PJ DG PTS 1 Atlético Nacional 18 +21 40 2 Pasto 18 +5 34 3 Junior 18 +6 32 4 Tolima 18 +10 30 5 América 18 +9 30 6 Once Caldas 18 +8 30 7 Santa Fe 18 +5 26 8 Deportivo Cali 18 +4 26 9 Medellín 18 +3 26 10 Millonarios 18 +8 25 11 Internacional de Bogotá 17 -2 25 12 Bucaramanga 18 +7 23 13 Águilas Doradas 18 -6 23 14 Llaneros 18 0 22 15 Fortaleza 18 -6 19 16 Cúcuta 18 -11 16 17 Alianza 18 -14 16 18 Jaguares 18 -15 15 19 Boyacá Chicó 17 -16 14 20 Deportivo Pereira 18 -16 10

Resultados de la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026

Pasto 1-1 Santa Fe

Millonarios 2-0 Tolima

Cúcuta 1-1 Junior

Bucaramanga 2-2 Jaguares

Pereira 1-0 Nacional

Cali 1-0 América

Medellín 1-0 Fortaleza

Águilas Doradas 2-2 Once Caldas

Llaneros 0-0 Alianza

Programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026

Internacional de Bogotá vs. Boyacá Chicó

Día: domingo 26 de abril.

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.



Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026