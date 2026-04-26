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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Llaneros 0-0 Alianza

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Llaneros 0-0 Alianza

El partido jugado en el estadio Bello Horizonte, por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026, dejó una noticia importante, ya que se confirmó un nuevo eliminado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Llaneros y Alianza jugaron por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026
Llaneros y Alianza jugaron por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026
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