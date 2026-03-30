Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 2-1 América de Cali

Este lunes, la jornada 14 de la Liga BetPlay I-2026 continuó con sus emociones, dejando un empate entre Llaneros y Once Caldas, en la ciudad de Villavicencio; y un triunfo de Independiente Medellín sobre América de Cali. En el último turno, Millonarios recibe a Fortaleza, en El Campín.

El primer encuentro fue entre Llaneros y Once Caldas, que tuvieron que culminar las acciones que iniciaron el domingo, pero que se detuvieron por un torrencial aguacero en Villavicencio. Todo quedó en un empate 1-1 con goles de Jefry Zapata, para el 'blanco blanco', y de Kevin Rincón, para 'el equipo de la media Colombia'.

En el siguiente juego, Independiente Medellín y América de Cali se vieron las caras en el Atanasio Girardot, de la capital antioqueña. Yeison Guzmán abrió la cuenta para los 'escarlatas', sin embargo, sobre el final, el defensor central José Ortiz se convirtió en héroe para el 'poderoso' con un doblete de cabeza (84' - 89').



Así se ha jugado la jornada 14:

Viernes 27 de marzo

Águilas Doradas 1-0 Alianza FC

Atlético Bucaramanga 1-2 Independiente Santa Fe

Sábado 28 de marzo

Cúcuta Deportivo 1-0 Boyacá Chicó

Deportes Tolima 3-1 Jaguares

Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira



Domingo 29 de marzo

Internacional de Bogotá 0-1 Junior

Deportivo Pasto 1-2 Atlético Nacional

Llaneros 1-1 Once Caldas

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Lunes 30 de marzo

Independiente Medellín 2-1 América de Cal

Millonarios vs Fortaleza

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: El Campín



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

Pos Equipo PJ G E P DIF Goles PTS 1 Atlético Nacional 13 10 0 3 +18 28:10 30 2 Deportivo Pasto 14 8 3 3 +4 21:17 27 3 Junior Barranquilla 14 8 1 5 +2 20:18 25 4 Once Caldas 14 6 6 2 +7 25:18 24 5 Tolima 13 6 5 2 +8 18:10 23 6 América 13 6 3 4 +7 17:10 21 7 Internacional de Bogotá 14 5 6 3 -2 17:19 21 8 Millonarios 13 6 2 5 +9 23:14 20 9 Bucaramanga 13 4 7 2 +7 17:10 19 10 Deportivo Cali 14 5 4 5 +3 15:12 19 11 Águilas Doradas 13 5 4 4 +1 13:12 19 12 Santa Fe 13 4 6 3 0 16:16 18 13 Llaneros 14 3 8 3 +1 15:14 17 14 Independiente Medellín 13 4 5 4 0 18:18 16 15 Fortaleza 13 3 5 5 -6 11:20 14 16 Cúcuta 14 2 5 7 -8 19:27 11 17 Alianza Valledupar 13 2 5 6 -13 7:20 11 18 Jaguares 14 3 2 9 -14 12:26 11 19 Boyacá Chicó 13 2 2 9 -11 10:21 8 20 Deportivo Pereira 13 0 6 7 -13 12:25 6