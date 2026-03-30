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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 2-1 América de Cali

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 2-1 América de Cali

Este lunes, el fútbol profesional colombiano tuvo los últimos partidos de la jornada 14, dejando una victoria de Independiente Medellín sobre América de Cali.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Medellín vs. América de Cali.
Medellín vs. América de Cali.
COLPRENSA.

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