Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Medellín 2-1 América de Cali

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Este lunes, la jornada 14 de la Liga BetPlay I-2026 continuó con sus emociones, dejando un empate entre Llaneros y Once Caldas, en la ciudad de Villavicencio; y un triunfo de Independiente Medellín sobre América de Cali. En el último turno, Millonarios recibe a Fortaleza, en El Campín.
El primer encuentro fue entre Llaneros y Once Caldas, que tuvieron que culminar las acciones que iniciaron el domingo, pero que se detuvieron por un torrencial aguacero en Villavicencio. Todo quedó en un empate 1-1 con goles de Jefry Zapata, para el 'blanco blanco', y de Kevin Rincón, para 'el equipo de la media Colombia'.
En el siguiente juego, Independiente Medellín y América de Cali se vieron las caras en el Atanasio Girardot, de la capital antioqueña. Yeison Guzmán abrió la cuenta para los 'escarlatas', sin embargo, sobre el final, el defensor central José Ortiz se convirtió en héroe para el 'poderoso' con un doblete de cabeza (84' - 89').
Viernes 27 de marzo
Águilas Doradas 1-0 Alianza FC
Atlético Bucaramanga 1-2 Independiente Santa Fe
Sábado 28 de marzo
Cúcuta Deportivo 1-0 Boyacá Chicó
Deportes Tolima 3-1 Jaguares
Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira
Domingo 29 de marzo
Internacional de Bogotá 0-1 Junior
Deportivo Pasto 1-2 Atlético Nacional
Llaneros 1-1 Once Caldas
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Lunes 30 de marzo
Independiente Medellín 2-1 América de Cal
Millonarios vs Fortaleza
Hora: 8:20 p.m.
Estadio: El Campín
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|DIF
|Goles
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|13
|10
|0
|3
|+18
|28:10
|30
|2
|Deportivo Pasto
|14
|8
|3
|3
|+4
|21:17
|27
|3
|Junior Barranquilla
|14
|8
|1
|5
|+2
|20:18
|25
|4
|Once Caldas
|14
|6
|6
|2
|+7
|25:18
|24
|5
|Tolima
|13
|6
|5
|2
|+8
|18:10
|23
|6
|América
|13
|6
|3
|4
|+7
|17:10
|21
|7
|Internacional de Bogotá
|14
|5
|6
|3
|-2
|17:19
|21
|8
|Millonarios
|13
|6
|2
|5
|+9
|23:14
|20
|9
|Bucaramanga
|13
|4
|7
|2
|+7
|17:10
|19
|10
|Deportivo Cali
|14
|5
|4
|5
|+3
|15:12
|19
|11
|Águilas Doradas
|13
|5
|4
|4
|+1
|13:12
|19
|12
|Santa Fe
|13
|4
|6
|3
|0
|16:16
|18
|13
|Llaneros
|14
|3
|8
|3
|+1
|15:14
|17
|14
|Independiente Medellín
|13
|4
|5
|4
|0
|18:18
|16
|15
|Fortaleza
|13
|3
|5
|5
|-6
|11:20
|14
|16
|Cúcuta
|14
|2
|5
|7
|-8
|19:27
|11
|17
|Alianza Valledupar
|13
|2
|5
|6
|-13
|7:20
|11
|18
|Jaguares
|14
|3
|2
|9
|-14
|12:26
|11
|19
|Boyacá Chicó
|13
|2
|2
|9
|-11
|10:21
|8
|20
|Deportivo Pereira
|13
|0
|6
|7
|-13
|12:25
|6
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