Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / México vs. Bélgica, EN VIVO: hora y dónde ver por Ditu el juego de preparación para el Mundial 2026

México vs. Bélgica, EN VIVO: hora y dónde ver por Ditu el juego de preparación para el Mundial 2026

Este martes 31 de diciembre, México y Bélgica se enfrentarán en juego de fogueo para lo que será la Copa del Mundo a mitad de año.

Por: EFE
Actualizado: 30 de mar, 2026
Comparta en:
México vs. Bélgica.
México vs. Bélgica.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad