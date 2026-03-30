Jonas Vingegaard ganó la Vuelta a Cataluña 2026, visitó el Camp Nou y posó con figura del Barcelona

El ciclista danés Jonas Vingegaard, reciente vencedor de la Vuelta Cataluña, ha visitado este lunes el Spotify Camp Nou y el Museo del FC Barcelona acompañado de su mujer y sus dos hijos.

Tras inscribir este domingo su nombre en el palmarés de la ronda catalana, Vingegaard ha aprovechado que se encontraba en Barcelona, donde ayer finalizó la carrera, para visitar las instalaciones de la entidad azulgrana.

Su compatriota Andreas Christensen, futbolista de la primera plantilla del Barça, le ha hecho de guía en su recorrido por las instalaciones del club catalán.

🙂 Hoje recebemos a visita do ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard. 🚴



🇩🇰 Andreas Christensen foi o anfitrião dele no Spotify Camp Nou. pic.twitter.com/jDijdOBSiP — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) March 30, 2026

Durante la visita, el campeón de Vuelta a España 2025 y el Tour de Francia 2022 y 2023, se ha interesado por el estado de las obras del estadio, y ya sobre el césped del Camp Nou se ha intercambiado con Christensen el maillot amarillo de su equipo, el Visma-Lease a Bike, y una camiseta del conjunto azulgrana.

