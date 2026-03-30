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Gol Caracol  / Jonas Vingegaard ganó la Vuelta a Cataluña 2026, visitó el Camp Nou y posó con figura del Barcelona

Jonas Vingegaard ganó la Vuelta a Cataluña 2026, visitó el Camp Nou y posó con figura del Barcelona

Luego de coronarse campeón de la Vuelta a Cataluña por primera vez, Jonas Vingegaard aprovechó e hizo un recorrido por la casa del Barcelona, la cual fue guiada por un estelar jugador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Jonas Vingegaard, campeón de la Vuelta a Cataluña 2026.
Jonas Vingegaard, campeón de la Vuelta a Cataluña 2026.
Getty Images.

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