Cómo quedo la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 2-3 Alianza FC

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Este lunes 6 de abril, la Liga BetPlay I-2026 tuvo una jornada para ponerse al día con el calendario. Deportivo Pereira y Alianza FC se enfrentaron en Yopal, en juego válido por la sexta fecha del fútbol profesional colombiano.
La primera parte fue de bastante protagonismo para la visita que se fue puso en ventaja 2 a 0. Jesús Muñoz abrió la cuenta al 13' y luego Misael Martínez amplió todo al 45+3.
Para el segundo tiempo, Pereira reaccionó y consiguió la paridad. Richard Rentería descontó al 48' y Yuber Quiñones, de penalti, marcó al 63'.
Finalmente, cuando todo pintaba para las tablas, Felipe Pardo le dio el triunfo a Alianza con un tanto de tiro penalti al 90+4.
|Posición
|Equipo
|PJ
|V
|E
|D
|DG
|Goles
|Puntos
|1
|Atlético Nacional
|14
|10
|1
|3
|+18
|28:10
|31
|2
|Deportivo Pasto
|15
|8
|4
|3
|+4
|21:17
|28
|3
|Tolima
|15
|7
|6
|2
|+11
|24:13
|27
|4
|Once Caldas
|15
|6
|7
|2
|+7
|26:19
|25
|5
|Junior Barranquilla
|15
|8
|1
|6
|+1
|21:20
|25
|6
|América
|15
|7
|3
|5
|+7
|19:12
|24
|7
|Deportivo Cali
|15
|6
|4
|5
|+4
|17:13
|22
|8
|Internacional de Bogotá
|15
|5
|7
|3
|-2
|18:20
|22
|9
|Millonarios
|15
|6
|3
|6
|+8
|25:17
|21
|10
|Llaneros
|15
|4
|8
|3
|+2
|16:14
|20
|11
|Bucaramanga
|14
|4
|7
|3
|+5
|17:12
|19
|12
|Santa Fe
|15
|4
|7
|4
|-1
|18:19
|19
|13
|Águilas Doradas
|14
|5
|4
|5
|-2
|14:16
|19
|14
|Independiente Medellín
|14
|4
|5
|5
|0
|19:19
|17
|15
|Fortaleza
|15
|3
|7
|5
|-6
|17:23
|16
|16
|Cúcuta
|16
|3
|6
|7
|-6
|21:27
|15
|17
|Alianza Valledupar
|15
|3
|6
|6
|-12
|10:22
|15
|18
|Jaguares
|15
|4
|2
|9
|-13
|13:26
|14
|19
|Boyacá Chicó
|14
|3
|2
|9
|-10
|11:21
|11
|20
|Deportivo Pereira
|15
|0
|6
|9
|-15
|14:29
|6
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