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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedo la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 2-3 Alianza FC

Cómo quedo la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 2-3 Alianza FC

Este lunes, Deportivo Pereira y Alianza FC se pusieron al día en juego pendiente por la sexta fecha del fútbol profesional colombiano. ¡La victoria fue para los vallenatos!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Pereira vs. Alianza FC.
Pereira vs. Alianza FC.
COLPRENSA.

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