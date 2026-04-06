Cómo quedo la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Pereira 2-3 Alianza FC

Este lunes 6 de abril, la Liga BetPlay I-2026 tuvo una jornada para ponerse al día con el calendario. Deportivo Pereira y Alianza FC se enfrentaron en Yopal, en juego válido por la sexta fecha del fútbol profesional colombiano.

La primera parte fue de bastante protagonismo para la visita que se fue puso en ventaja 2 a 0. Jesús Muñoz abrió la cuenta al 13' y luego Misael Martínez amplió todo al 45+3.

Para el segundo tiempo, Pereira reaccionó y consiguió la paridad. Richard Rentería descontó al 48' y Yuber Quiñones, de penalti, marcó al 63'.

Finalmente, cuando todo pintaba para las tablas, Felipe Pardo le dio el triunfo a Alianza con un tanto de tiro penalti al 90+4.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

Posición Equipo PJ V E D DG Goles Puntos 1 Atlético Nacional 14 10 1 3 +18 28:10 31 2 Deportivo Pasto 15 8 4 3 +4 21:17 28 3 Tolima 15 7 6 2 +11 24:13 27 4 Once Caldas 15 6 7 2 +7 26:19 25 5 Junior Barranquilla 15 8 1 6 +1 21:20 25 6 América 15 7 3 5 +7 19:12 24 7 Deportivo Cali 15 6 4 5 +4 17:13 22 8 Internacional de Bogotá 15 5 7 3 -2 18:20 22 9 Millonarios 15 6 3 6 +8 25:17 21 10 Llaneros 15 4 8 3 +2 16:14 20 11 Bucaramanga 14 4 7 3 +5 17:12 19 12 Santa Fe 15 4 7 4 -1 18:19 19 13 Águilas Doradas 14 5 4 5 -2 14:16 19 14 Independiente Medellín 14 4 5 5 0 19:19 17 15 Fortaleza 15 3 7 5 -6 17:23 16 16 Cúcuta 16 3 6 7 -6 21:27 15 17 Alianza Valledupar 15 3 6 6 -12 10:22 15 18 Jaguares 15 4 2 9 -13 13:26 14 19 Boyacá Chicó 14 3 2 9 -10 11:21 11 20 Deportivo Pereira 15 0 6 9 -15 14:29 6