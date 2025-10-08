Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras 2-1 de Águilas Doradas sobre DIM

Continúa la lucha para clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025, y de esos equipos que buscaba seguir en la pelea es Águilas Doradas. Los 'dorados' recibieron este miércoles a Independiente Medellín para ponerse al día en el calendario; ya que el partido fue válido por la jornada número 11.

Dicho compromiso se efectuó en el Polideportivo Sur de Envigado, inclinándose la balanza para las 'Águilas' que ganaron 2-1.

Los 'dorados' se fueron arriba en el marcador, al minuto 11, por intermedio de Mateo Puerta, y seis minutos más tarde lograron aumentar la contienda por intermedio de Diego Armando Hernández.

Antes de que culminara la primera parte, el DIM logró el descuento a través de Jhon Alexander Palacios; así los equipos se fueron al descanso.



Para los segundos 45 minutos, Medellín cambió su planteamiento a uno más ofensivo e inquietó el pórtico de Águilas Doradas custodiado por Wuilker Faríñez; tuvo opciones para llegar al empate, pero el resultado de 2-1 se mantuvo hasta el final.

El DIM se quedó en 24 puntos, mientras que Águilas Doradas llegó a 17 unidades.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025