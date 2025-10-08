Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / César Torres: "Yo no tengo deuda con España, vamos a buscar el partido, ir al frente"

César Torres: "Yo no tengo deuda con España, vamos a buscar el partido, ir al frente"

El DT de la Selección Colombia Sub-20, César Torres, destacó el compromiso de sus dirigidos para avanzar a los cuartos de final del Mundial y ahora piensa en España.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
César Torres, director técnico de la Selección Colombia Sub-20.
César Torres, director técnico de la Selección Colombia Sub-20.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad