César Torres: "Yo no tengo deuda con España, vamos a buscar el partido, ir al frente"

La Selección Colombia Sub-20 está en los cuartos de final del Mundial 2025 que se juega en Chile. La ‘tricolor’ superó 3-1 a Sudáfrica con doblete de Neyser Villarreal y uno más de Joel Canchimbo y ahora va por España. Tras el juego en Talca, César Torres dejó sus impresiones.

El DT de la ‘tricolor’ Sub-20 se mostró contento por la clasificación a la siguiente fase de la cita orbital, agradeció a los jugadores por su desempeño contra los ‘bafana bafana’.

“Gracias a los jugadores por el resultado y la gloria a Dios porque los ha cuidado y están bien, porque se han dejado liderar, porque hemos superado momentos difíciles, individuales y colectivos; porque se lo merecen, son casi más de un mes concentrados. Creo que fuimos justos ganadores. Feliz, hoy (miércoles) disfrutar, pero mañana ya trabajar lo que viene”, dijo de entrada Torres en zona mixta.

César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20 Foto: FCF

Otras declaraciones de César Torres:

- De menos a más en el Mundial Sub-20 y el nivel de Neyser Villarreal:



"Ese chico se merece todo, tiene una nobleza, una humildad. A propósito, lo envié ayer a rueda de prensa, a atención de medios, para que se suelte, él no tiene que demostrarle nada a nadie, tiene una calidad impresionante, hoy apareció, creemos en el como creemos en Emilio. Esto lo va a liberar y Dios permita que vengan más goles para que Colombia siga avanzando".

- Joel Camchimbo, otro destacado...

"Mira cómo sale Canchimbo, no podía más, lo da todo. Es un chico que se perdió el Sudamericano, pero hoy está con nosotros, no habla pero todo el mundo lo abraza y lo quiere, pero los rivales lo sufren".

- España, el siguiente rival, ¿hay una deuda con la 'roja'?

"La única deuda que tengo es con Davivienda, yo no tengo deuda con España, lo que sí les voy a decir que vamos a buscar el partido y vamos a ir al frente, a buscar llegar a semifinal".

- Usted habló de jugar los siete partidos del Mundial Sub-20 2025...

"Entre más lejos lleguemos nos sirve a todos, ese es el sueño, llegar a siete partidos. Vamos por el quinto para que no se de esa posibilidad del sexto. Este equipo refleja al país, es resiliente, algunos dicen que no hemos ganado nada; hemos ganado la vida, adversidades, pobreza, hemos superado mis cosas. Hoy superamos al rival y esperamos seguir superando para que por fin Colombia grite un título mundial, ese es nuestro sueño, nos ganamos el derecho de un partido más".

Jugadores de la Selección Colombia celebran su clasificación a cuartos de final del Mundial Sub-20 Federación Colombiana de Fútbol