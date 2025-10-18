Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025, tras Cali 0-2 América

La fecha 16 del Torneo Finalización comenzó el viernes con tres partidos. En el más destacado, Independiente Medellín venció a Fortaleza en el Atanasio Girardot y llegó a 30 puntos, que lo dejan con la clasificación a los cuadrangulares a su favor.

En otros resultados, Santa Fe empató sin goles ante Boyacá Chicó en Tunja y Unión Magdalena superó 3-1 a Envigado.

No obstante, este sábado 18 de octubre la acción siguió con el duelo Pasto y Atlético Nacional, que tuvo emociones, goles y hasta polémicas, que nunca faltan.

Acción de juego en el duelo entre Pasto vs. Nacional, por Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Dairon Asprilla abrió el marcador a los trece minutos para los paisas, sin embargo, Jeferson Rivas y David Camacho le dieron la vuelta al resultado.



No obstante, con un penalti en el 90+14, Jorman Campuzano anotó el 2-2 final.

Posterior a este encuentro, Águilas Doradas venció 1-0 a Alianza FC; mientras que Junior hizo la heroica y, después de estar perdiendo por1-2 contra Pereira, en el tiempo adicional le dio la vuelta para quedarse con los tres puntos con un 3-2 final.

Para cerrar la jornada, Cali y América se pusieron cita en el estadio Palmaseca, que se vistió totalmente de verde y blanco para apoyar al conjunto ‘azucarero’.

Acción de juego en el duelo entre América y Cali, por la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Y aunque los locales avisaron desde el primer minuto, con una pelota que se estrelló en el palo, lamentablemente la fiesta la apagó Cristian Barrios con una anotación en la primera mitad, que cambió todo el rumbo del encuentro.

Pero eso no fue todo, pues, con el marcador a su favor, los ‘escarlatas’ le dieron manejo al encuentro y mucho más en el complemento, cuando Josen Escobar anotó el 2-0 con un remate de media distancia, que sepultó todas las opciones de Cali.

El líder del torneo es Junior con 31 puntos, seguido de Atlético Bucaramanga y Medellín, con una unidad menos.

Tabla de posiciones



Junior 31 puntos Bucaramanga 30 puntos Medellín 30 puntos Fortaleza 28 puntos Nacional 28 puntos Tolima 23 puntos Llaneros 22 puntos Santa Fe 21 puntos Águilas Doradas 21 puntos Cali 20 puntos Alianza 20 puntos Once Caldas 19 puntos Pereira 18 puntos Unión Magdalena 18 puntos América de Cali 17 puntos Millonarios 17 puntos Envigado 16 puntos Boyacá Chicó 13 puntos Pasto 13 puntos La Equidad 11 puntos

Resultados fecha 16

Unión Magdalena 3- Envigado 1

Medellín 3- Fortaleza 1

Boyacá Chicó 0- Santa Fe 0

Deportivo Pasto 2- Nacional

Águilas Doradas 1 vs. Alianza 0

Junior de Barranquilla 3 - Pereira 2

Deportivo Cali vs. América

Domingo 19 de octubre

Llaneros vs. Once Caldas

Lunes 20 de octubre

La Equidad vs. Tolima

Martes 21 de octubre

Millonarios vs. Bucaramanga