Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025, tras Cali 0-2 América

La fecha 16 del Torneo Finalización comenzó el viernes con tres partidos. En el más destacado, Independiente Medellín venció a Fortaleza en el Atanasio Girardot y llegó a 30 puntos, que lo dejan con la clasificación a los cuadrangulares a su favor.
En otros resultados, Santa Fe empató sin goles ante Boyacá Chicó en Tunja y Unión Magdalena superó 3-1 a Envigado.
No obstante, este sábado 18 de octubre la acción siguió con el duelo Pasto y Atlético Nacional, que tuvo emociones, goles y hasta polémicas, que nunca faltan.
Dairon Asprilla abrió el marcador a los trece minutos para los paisas, sin embargo, Jeferson Rivas y David Camacho le dieron la vuelta al resultado.
No obstante, con un penalti en el 90+14, Jorman Campuzano anotó el 2-2 final.
Posterior a este encuentro, Águilas Doradas venció 1-0 a Alianza FC; mientras que Junior hizo la heroica y, después de estar perdiendo por1-2 contra Pereira, en el tiempo adicional le dio la vuelta para quedarse con los tres puntos con un 3-2 final.
Para cerrar la jornada, Cali y América se pusieron cita en el estadio Palmaseca, que se vistió totalmente de verde y blanco para apoyar al conjunto ‘azucarero’.
Y aunque los locales avisaron desde el primer minuto, con una pelota que se estrelló en el palo, lamentablemente la fiesta la apagó Cristian Barrios con una anotación en la primera mitad, que cambió todo el rumbo del encuentro.
Pero eso no fue todo, pues, con el marcador a su favor, los ‘escarlatas’ le dieron manejo al encuentro y mucho más en el complemento, cuando Josen Escobar anotó el 2-0 con un remate de media distancia, que sepultó todas las opciones de Cali.
El líder del torneo es Junior con 31 puntos, seguido de Atlético Bucaramanga y Medellín, con una unidad menos.
Tabla de posiciones
Resultados fecha 16
Unión Magdalena 3- Envigado 1
Medellín 3- Fortaleza 1
Boyacá Chicó 0- Santa Fe 0
Deportivo Pasto 2- Nacional
Águilas Doradas 1 vs. Alianza 0
Junior de Barranquilla 3 - Pereira 2
Deportivo Cali vs. América
Domingo 19 de octubre
Llaneros vs. Once Caldas
Lunes 20 de octubre
La Equidad vs. Tolima
Martes 21 de octubre
Millonarios vs. Bucaramanga