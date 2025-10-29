Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras La Equidad 0-1 Fortaleza

Este miércoles, las emociones y acciones de la jornada 18 de la Liga BetPlay II-2025 continuaron con el partido entre La Equidad y Fortaleza, en el estadio Metropolitano de Techo.

La victoria fue 1-0 para los 'amix' con gol de tiro penalti de Emilio Aristizábal a los 67 minutos.



Fecha 18 Liga BetPlay II-2025

Pasto 4-1 Deportivo Pereira

Águilas Doradas 1-0 Envigado

Deportivo Cali 0-1 Alianza

La Equidad 0-1 Fortaleza

Miércoles 29 de octubre

Medellín vs. Bucaramanga

Junior vs. Santa Fe

Millonarios vs. Once Caldas

Jueves 30 de octubre

Unión Magdalena vs. Tolima

Boyacá Chicó vs. América (Aplazado)

Llaneros vs. Atlético Nacional



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Bucaramanga 18 10 4 4 29 14 15 34 2 Junior 18 10 4 4 32 21 11 34 3 Medellín 18 10 4 4 37 27 10 34 4 Fortaleza 18 9 7 2 24 16 8 34 5 Atlético Nacional 17 9 2 6 32 21 11 31 6 Tolima 17 9 2 6 24 15 9 29 7 Águilas Doradas 18 7 6 5 27 23 4 27 8 Alianza 18 7 5 6 22 21 1 26 9 Llaneros 17 7 4 6 16 16 0 25 10 América 17 6 5 6 18 16 2 23 11 Santa Fe 18 5 7 6 17 17 0 22 12 Once Caldas 17 6 4 7 19 23 -4 22 13 Millonarios 17 6 3 8 20 24 -4 21 14 Deportivo Cali 18 5 5 8 21 26 -5 20 15 Unión Magdalena 17 5 3 9 20 27 -7 18 16 Deportivo Pereira 18 4 6 8 20 28 -8 18 17 Pasto 18 3 7 8 23 27 -4 16 18 Envigado 18 3 7 8 14 21 -7 16 19 Boyacá Chicó 17 3 7 7 13 23 -10 16 20 La Equidad 18 2 5 11 9 27 -18 11