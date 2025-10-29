Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras La Equidad 0-1 Fortaleza

Publicidad
Este miércoles, las emociones y acciones de la jornada 18 de la Liga BetPlay II-2025 continuaron con el partido entre La Equidad y Fortaleza, en el estadio Metropolitano de Techo.
La victoria fue 1-0 para los 'amix' con gol de tiro penalti de Emilio Aristizábal a los 67 minutos.
Pasto 4-1 Deportivo Pereira
Águilas Doradas 1-0 Envigado
Deportivo Cali 0-1 Alianza
La Equidad 0-1 Fortaleza
Miércoles 29 de octubre
Medellín vs. Bucaramanga
Junior vs. Santa Fe
Millonarios vs. Once Caldas
Jueves 30 de octubre
Unión Magdalena vs. Tolima
Boyacá Chicó vs. América (Aplazado)
Llaneros vs. Atlético Nacional
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Bucaramanga
|18
|10
|4
|4
|29
|14
|15
|34
|2
|Junior
|18
|10
|4
|4
|32
|21
|11
|34
|3
|Medellín
|18
|10
|4
|4
|37
|27
|10
|34
|4
|Fortaleza
|18
|9
|7
|2
|24
|16
|8
|34
|5
|Atlético Nacional
|17
|9
|2
|6
|32
|21
|11
|31
|6
|Tolima
|17
|9
|2
|6
|24
|15
|9
|29
|7
|Águilas Doradas
|18
|7
|6
|5
|27
|23
|4
|27
|8
|Alianza
|18
|7
|5
|6
|22
|21
|1
|26
|9
|Llaneros
|17
|7
|4
|6
|16
|16
|0
|25
|10
|América
|17
|6
|5
|6
|18
|16
|2
|23
|11
|Santa Fe
|18
|5
|7
|6
|17
|17
|0
|22
|12
|Once Caldas
|17
|6
|4
|7
|19
|23
|-4
|22
|13
|Millonarios
|17
|6
|3
|8
|20
|24
|-4
|21
|14
|Deportivo Cali
|18
|5
|5
|8
|21
|26
|-5
|20
|15
|Unión Magdalena
|17
|5
|3
|9
|20
|27
|-7
|18
|16
|Deportivo Pereira
|18
|4
|6
|8
|20
|28
|-8
|18
|17
|Pasto
|18
|3
|7
|8
|23
|27
|-4
|16
|18
|Envigado
|18
|3
|7
|8
|14
|21
|-7
|16
|19
|Boyacá Chicó
|17
|3
|7
|7
|13
|23
|-10
|16
|20
|La Equidad
|18
|2
|5
|11
|9
|27
|-18
|11
