Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Junior 1-2 Santa Fe

Este miércoles, las emociones y acciones de la jornada 18 de la Liga BetPlay II-2025 continuaron con el partido entre La Equidad y Fortaleza, en el estadio Metropolitano de Techo; Medellín y Bucaramanga, en el Atanasio Girardot; y Junior contra Santa Fe, en Barranquilla.

La victoria fue 1-0 para los 'amix' con gol de tiro penalti de Emilio Aristizábal a los 67 minutos.

Horas más tarde, Junior y Santa Fe protagonizaron un intenso partido en el Metropolitano. El equipo local se adelantó rápidamente al minuto 8: José Enamorado cobró un tiro libre, Guillermo Paiva desvió de cabeza y Yimmi Chará aprovechó la mala salida de Andrés Mosquera Marmolejo para abrir el marcador. Santa Fe reaccionó y logró empatar al 30’, pero el gol fue anulado por fuera de lugar tras revisión del VAR, luego de que Emanuel Olivera enviara el balón al fondo del arco tras un rebote. Antes del descanso, Cristian Mafla tuvo una clara opción de cabeza, pero el balón se fue desviado.

En el segundo tiempo, el duelo se tornó de ida y vuelta. Los arqueros Mauro Silveira y Marmolejo fueron protagonistas con sus intervenciones. Santa Fe logró el empate con un golazo de chilena de Hugo Rodallega, tras un tiro de esquina y un despeje corto de la defensa rival. Junior insistió con remates de Enamorado y Steven Rodríguez, pero el portero visitante evitó la caída de su arco. En el minuto 96, un contragolpe finalizó con gol de Harold Santiago Mosquera para el 2-1 definitivo. Con este resultado, Santa Fe suma 25 puntos y Junior queda con 31.



Fecha 18 Liga BetPlay II-2025

Pasto 4-1 Deportivo Pereira

Águilas Doradas 1-0 Envigado

Deportivo Cali 0-1 Alianza

La Equidad 0-1 Fortaleza

Medellín 3-0 Bucaramanga

Junior 1-2 Santa Fe

Publicidad

Miércoles 29 de octubre

Millonarios vs. Once Caldas

Jueves 30 de octubre

Unión Magdalena vs. Tolima

Llaneros vs. Atlético Nacional

Publicidad

Boyacá Chicó vs. América (Aplazado)



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025