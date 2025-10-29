Síguenos en::
Polémica en Junior vs. Santa Fe; esto dijeron los analistas arbitrales tras gol de la visita

El conjunto ‘cardenal’ igualó por intermedio de Emmanuel Olivera, pero Diego Ulloa, con apoyo del VAR, anuló el tanto para los dirigidos por José López en el Metropolitano de Barranquilla.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2025
Junior vs. Santa Fe, por la fecha 18 de la Liga BetPlay
