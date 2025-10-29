Polémica en Junior vs. Santa Fe; esto dijeron los analistas arbitrales tras gol de la visita

Por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025, Junior de Barranquilla recibió la visita de Independiente Santa Fe, que estaba obligado a ganar en el Metropolitano para mantener sus opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales del torneo.

A los 8 minutos, el ‘tiburón’ se fue arriba en el marcador por intermedio de Yimmi Chará, quien con un certero cabezazo puso en ventaja a su equipo.

Sobre los 31 minutos, Hugo Rodallega ejecutó un tiro libre que terminó en gol de Emmanuel Olivera, quien igualó el encuentro con un cabezazo. Sin embargo, previo al tanto del argentino, la pelota fue desviada por el lateral derecho del Junior, Jhomier Guerrero, mientras el zaguero central ‘cardenal’ se encontraba en posición adelantada.

La jugada fue revisada por el VAR, que finalmente determinó que el gol de Santa Fe no era válido por fuera de lugar de Emmanuel Olivera.

¿Qué dicen los expertos arbitrales?

De acuerdo con el análisis de José Borda, la decisión de Diego Ulloa de invalidar el gol de Santa Fe, fue acertada.

