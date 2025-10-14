Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Nacional 2-1 Cali

Publicidad
La fase del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2025 está llegando a su final. Razón por la que cada vez falta menos para conocer a los ocho equipos que clasificarán a cuadrangulares y, posteriormente, al campeón del segundo semestre. Recordemos que el vigente campeón del fútbol colombiano es Santa Fe, que venció a Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.
Justamente en la casa de los equipos antioqueños, se llevó a cabo el partido más atractivo de la fecha 15 del campeonato local. Este martes 14 de octubre, Atlético Nacional recibió al Cali, en un duelo de realidades diferentes, pues el 'verdolaga' acaricia la clasificación, mientras que el 'azucarero' estaba en busca de la victoria para entrar al exclusivo grupo de los ocho.
Los caleños empezaron ganando, con una anotación de Andrey Estupiñán, al minuto 10. Sin embargo, el local reaccionó y lo dio vuelta. Al 28', Mateus Uribe empató de manera parcial y, por último, Andrés Sarmiento sentenció el 2-1, dándole el triunfo a los dirigidos por Diego Arias, quien es técnico interino, tras la salida del argentino, Javier Gandolfi.
De esa manera, Atlético Nacional legó a la línea de los 27 puntos, ubicándose en la quinta posición de la tabla, con una diferencia de gol de +8, detrás de Bucaramanga, que es líder, Junior de Barranquilla, Fortaleza e Independiente Medellín. Por otro lado, Deportivo Cali se quedó con las ganas de entrar a los ocho y quedó noveno, sumando 20 unidades y -1 en su diferencia.
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|1
|Bucaramanga
|15
|+14
|30
|2
|Junior
|15
|+10
|28
|3
|Fortaleza
|15
|+7
|28
|4
|Medellín
|14
|+10
|27
|5
|Atlético Nacional
|15
|+8
|27
|6
|Tolima
|15
|+4
|23
|7
|Llaneros
|15
|0
|22
|8
|Santa Fe
|14
|+2
|20
|9
|Deportivo Cali
|15
|−1
|20
|10
|Alianza
|15
|−1
|20
|11
|Once Caldas
|15
|−3
|19
|12
|Águilas Doradas
|15
|−2
|18
|13
|América
|15
|−1
|17
|14
|Millonarios
|14
|−4
|17
|15
|Envigado
|15
|−2
|16
|16
|Deportivo Pereira
|14
|−2
|15
|17
|Unión Magdalena
|15
|−8
|15
|18
|Pasto
|15
|−6
|12
|19
|Boyacá Chicó
|15
|−12
|12
|20
|La Equidad
|15
|−13
|11
Deportivo Pereira vs. Millonarios
Día: miércoles 15 de octubre.
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Hernán Ramírez Villegas.