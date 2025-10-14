Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Nacional 2-1 Cali

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Nacional 2-1 Cali

En el estadio Atanasio Girardot, se jugó uno de los partidos más llamativos de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025, donde el 'verdolaga' hizo respetar su casa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
Atlético Nacional venció a Deportivo Cali, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025
Atlético Nacional venció a Deportivo Cali, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad