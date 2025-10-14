Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Nacional 2-1 Cali

La fase del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2025 está llegando a su final. Razón por la que cada vez falta menos para conocer a los ocho equipos que clasificarán a cuadrangulares y, posteriormente, al campeón del segundo semestre. Recordemos que el vigente campeón del fútbol colombiano es Santa Fe, que venció a Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.

Justamente en la casa de los equipos antioqueños, se llevó a cabo el partido más atractivo de la fecha 15 del campeonato local. Este martes 14 de octubre, Atlético Nacional recibió al Cali, en un duelo de realidades diferentes, pues el 'verdolaga' acaricia la clasificación, mientras que el 'azucarero' estaba en busca de la victoria para entrar al exclusivo grupo de los ocho.

Los caleños empezaron ganando, con una anotación de Andrey Estupiñán, al minuto 10. Sin embargo, el local reaccionó y lo dio vuelta. Al 28', Mateus Uribe empató de manera parcial y, por último, Andrés Sarmiento sentenció el 2-1, dándole el triunfo a los dirigidos por Diego Arias, quien es técnico interino, tras la salida del argentino, Javier Gandolfi.

De esa manera, Atlético Nacional legó a la línea de los 27 puntos, ubicándose en la quinta posición de la tabla, con una diferencia de gol de +8, detrás de Bucaramanga, que es líder, Junior de Barranquilla, Fortaleza e Independiente Medellín. Por otro lado, Deportivo Cali se quedó con las ganas de entrar a los ocho y quedó noveno, sumando 20 unidades y -1 en su diferencia.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Atlético Nacional 2-1 Deportivo Cali

Posición Club PJ DG Pts 1 Bucaramanga 15 +14 30 2 Junior 15 +10 28 3 Fortaleza 15 +7 28 4 Medellín 14 +10 27 5 Atlético Nacional 15 +8 27 6 Tolima 15 +4 23 7 Llaneros 15 0 22 8 Santa Fe 14 +2 20 9 Deportivo Cali 15 −1 20 10 Alianza 15 −1 20 11 Once Caldas 15 −3 19 12 Águilas Doradas 15 −2 18 13 América 15 −1 17 14 Millonarios 14 −4 17 15 Envigado 15 −2 16 16 Deportivo Pereira 14 −2 15 17 Unión Magdalena 15 −8 15 18 Pasto 15 −6 12 19 Boyacá Chicó 15 −12 12 20 La Equidad 15 −13 11

Nacional celebrando. Nacional.

Publicidad

Resultados de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025

Deportes Tolima 1-2 Envigado

América de Cali 3-2 La Equidad

Independiente Santa Fe 1-3 Llaneros

Alianza 0-1 Junior de Barranquilla

Atlético Bucaramanga 1-0 Unión Magdalena

Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pasto

Once Caldas 1-5 Independiente Medellín

Fortaleza 1-0 Boyacá Chicó

Programación de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025

Deportivo Pereira vs. Millonarios

Día: miércoles 15 de octubre.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas.