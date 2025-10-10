La fecha 15 de la Liga BetPlay tendrá como plato fuerte a Atlético Nacional vs Deportivo Cali

América de Cali se jugará este sábado un partido definitivo para sus aspiraciones de clasificarse a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-2 cuando enfrente a La Equidad, que está último en el Torneo Finalización y que despidió al técnico español Diego Merino por malos resultados.

A falta de seis jornadas para acabar esta fase, los 'diablos rojos' están en la casilla 16 con 14 puntos, a seis de Deportivo Cali, que ocupa la octava posición en el torneo que disputan 20 equipos.

Los dirigidos por David González vienen agotados tras el exigente partido contra Millonarios, encuentro en el que cargaron con la derrota 2-1, luego de ir arriba 0-1.



Las cosas para América no están fáciles porque debe ganar, cuando menos, cuatro partidos de los seis que le restan. Después de recibir a La Equidad enfrentará a rivales fuertes como Deportivo Cali y Junior.

Publicidad

Más adelante tiene partidos menos duros, al menos sobre el papel, ante Boyacá Chicó y Unión Magdalena. Finalmente, los dirigidos por González cerrarán este semestre ante Independiente Medellín.

Otro juego que llama la atención será el de Santa Fe ante Llaneros. Una derrota no está en los planes santafereños porque con 20 puntos ocupan la séptima plaza que comparte con Deportivo Cali y Alianza.

Publicidad

Llaneros, que tiene sus propias ambiciones, busca arañar resultados que le permitan colarse entre los ocho equipos que estarán en la fase siguiente. Actualmente tiene 19 unidades.

Independiente Santa Fe, que enfrentará a Llaneros en esta jornada Foto: Colprensa.

En la parte alta, el líder Atlético Bucaramanga se jugará su privilegiada posición ante Unión Magdalena, que lucha a destajo para alejarse del descenso, infierno al que cayó en la fecha pasada Envigado.

La afición también estará pendiente de lo que sucederá el domingo entre Alianza, que ocupa la novena casilla, y Junior, que, junto con Fortaleza, escoltan al líder Atlético Bucaramanga, que lleva 27 puntos.

Publicidad

Atlético Nacional, que tiene 24 puntos, tampoco quiere alejarse de la punta, por lo que pondrá a lo mejor para enfrentar al Deportivo Cali, al que no le sirve perder porque quedaría, al menos de momento, por fuera de los ocho que van a la fiesta de fin de año.

De momento tienen un cupo en esta instancia: Atlético Bucaramanga (27 puntos), Junior (25), Fortaleza (25), Atlético Nacional (24), Independiente Medellín (24), Deportes Tolima (23), Santa Fe, Deportivo Cali y Alianza, cada uno con 20.



Partidos de la jornada 15

Sábado 11 de octubre: Deportes Tolima-Envigado y América de Cali-La Equidad.

Publicidad

Domingo 12 de octubre: Santa Fe-Llaneros, Alianza-Junior,-Atlético Bucaramanga- Unión Magdalena y Águilas Doradas-Deportivo Pasto.

Lunes 13 de octubre: Once Caldas-Deportivo Independiente Medellín y Fortaleza-Boyacá Chicó.

Martes 14 de octubre: Atlético Nacional-Deportivo Cali.

Miércoles 15 de octubre: Deportivo Pereira-Millonarios.