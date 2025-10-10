Síguenos en::
MURIÓ MIGUEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Fútbol Colombiano
La fecha 15 de la Liga BetPlay tendrá como plato fuerte a Atlético Nacional vs Deportivo Cali

La fecha 15 de la Liga BetPlay tendrá como plato fuerte a Atlético Nacional vs Deportivo Cali

Este sábado inicia la jornada 15 de la Liga BetPlay 2025-2, en la que algunos equipos intentarán asegurar su puesto entre los ocho mejores y otros buscarán seguir con chances.

Por: EFE
Actualizado: 10 de oct, 2025
Atlético Nacional, que se enfrentará en el partido de la fecha contra Deportivo Cali
Colprensa

