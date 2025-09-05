Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Once Caldas 1-0 Pereira

La Liga BetPlay II-2025 llegó a la mitad del 'todos contra todos'. Este viernes 5 de septiembre, se abrió el telón de la fecha 10, de las 20 que componen esta primera fase, con dos apasionantes compromisos. Y es que estamos en la jornada de clásicos y nadie se quiere perder ni un solo detalle de lo que pasa en los diferentes estadios.

Deportivo Pasto y Boyacá Chicó dieron inicio a esta apasionante jornada. En el estadio La Libertad, el local fue el más fuerte y se hizo con la victoria. Con goles de Yoshan Stiven Valois y Johan Caicedo, los 'volcánicos' ganaron por 2-0, en un juego que no tuvo VAR, ya que, por problemas en las vías de acceso, no llegaron las cámaras.

Posteriormente, el turno fue para el encuentro 'cafetero'. Once Caldas recibió a Deportivo Pereira, en el estadio Palogrande, de Manizales, y se llevó los tres puntos. Un solitario tanto de Jefry Zapata bastó para ganar por 1-0. Ahora, el propio autor del gol, se fue expulsado, al minuto 61, por doble tarjeta amarilla.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Once Caldas 1-0 Pereira

Posición Club PJ DG Pts 1 Junior 9 10 20 2 Medellín 9 6 19 3 Tolima 9 4 17 4 Atlético Nacional 9 7 16 5 Fortaleza 9 4 15 6 Llaneros 9 0 14 7 Bucaramanga 7 6 13 8 Santa Fe 9 -1 12 9 Deportivo Pereira 10 -1 12 10 Alianza 9 -3 12 11 Envigado 9 -1 10 12 La Equidad 9 -3 10 13 Deportivo Cali 9 -4 10 14 Boyacá Chicó 10 -4 10 15 Pasto 8 0 9 16 Once Caldas 9 -3 9 17 Unión Magdalena 9 -7 8 18 Millonarios 8 -2 7 19 Águilas Doradas 9 -5 7 20 América 7 -3 5

Acción de juego entre Once Caldas y Deportivo Pereira, por la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

Resultados de la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2025

Deportivo Pasto 2-0 Boyacá Chicó

Once Caldas 1-0 Deportivo Pereira

Programación de la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2025

Atlético Bucaramanga vs. Alianza Valledupar

Día: sábado 6 de septiembre.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Departamental José Americo Montanini.

Llaneros vs. Deportes Tolima

Día: sábado 6 de septiembre.

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé.

Unión Magdalena vs. Junior de Barranquilla

Día: sábado 6 de septiembre.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Sierra Nevada.

Millonarios vs. Independiente Santa Fe

Día: sábado 6 de septiembre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Millonarios recibe a Santa Fe en un nuevo clásico por Liga BetPlay II-2025. AFP

Envigado vs. Águilas Doradas

Día: domingo 7 de septiembre.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur.

América de Cali vs. Deportivo Cali

Día: domingo 7 de septiembre.

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Día: domingo 7 de septiembre.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Fortaleza vs. La Equidad

Día: domingo 7 de septiembre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.