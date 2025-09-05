Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Once Caldas 1-0 Pereira

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Liga BetPlay II-2025 llegó a la mitad del 'todos contra todos'. Este viernes 5 de septiembre, se abrió el telón de la fecha 10, de las 20 que componen esta primera fase, con dos apasionantes compromisos. Y es que estamos en la jornada de clásicos y nadie se quiere perder ni un solo detalle de lo que pasa en los diferentes estadios.
Deportivo Pasto y Boyacá Chicó dieron inicio a esta apasionante jornada. En el estadio La Libertad, el local fue el más fuerte y se hizo con la victoria. Con goles de Yoshan Stiven Valois y Johan Caicedo, los 'volcánicos' ganaron por 2-0, en un juego que no tuvo VAR, ya que, por problemas en las vías de acceso, no llegaron las cámaras.
Posteriormente, el turno fue para el encuentro 'cafetero'. Once Caldas recibió a Deportivo Pereira, en el estadio Palogrande, de Manizales, y se llevó los tres puntos. Un solitario tanto de Jefry Zapata bastó para ganar por 1-0. Ahora, el propio autor del gol, se fue expulsado, al minuto 61, por doble tarjeta amarilla.
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|1
|Junior
|9
|10
|20
|2
|Medellín
|9
|6
|19
|3
|Tolima
|9
|4
|17
|4
|Atlético Nacional
|9
|7
|16
|5
|Fortaleza
|9
|4
|15
|6
|Llaneros
|9
|0
|14
|7
|Bucaramanga
|7
|6
|13
|8
|Santa Fe
|9
|-1
|12
|9
|Deportivo Pereira
|10
|-1
|12
|10
|Alianza
|9
|-3
|12
|11
|Envigado
|9
|-1
|10
|12
|La Equidad
|9
|-3
|10
|13
|Deportivo Cali
|9
|-4
|10
|14
|Boyacá Chicó
|10
|-4
|10
|15
|Pasto
|8
|0
|9
|16
|Once Caldas
|9
|-3
|9
|17
|Unión Magdalena
|9
|-7
|8
|18
|Millonarios
|8
|-2
|7
|19
|Águilas Doradas
|9
|-5
|7
|20
|América
|7
|-3
|5
Atlético Bucaramanga vs. Alianza Valledupar
Día: sábado 6 de septiembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Departamental José Americo Montanini.
Publicidad
Llaneros vs. Deportes Tolima
Día: sábado 6 de septiembre.
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé.
Unión Magdalena vs. Junior de Barranquilla
Día: sábado 6 de septiembre.
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Sierra Nevada.
Publicidad
Millonarios vs. Independiente Santa Fe
Día: sábado 6 de septiembre.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
Envigado vs. Águilas Doradas
Día: domingo 7 de septiembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Polideportivo Sur.
América de Cali vs. Deportivo Cali
Día: domingo 7 de septiembre.
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.
Independiente Medellín vs. Atlético Nacional
Día: domingo 7 de septiembre.
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.
Publicidad
Fortaleza vs. La Equidad
Día: domingo 7 de septiembre.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.