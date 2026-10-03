Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 0-0 Boyacá Chicó

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 0-0 Boyacá Chicó

Este sábado continuaron las acciones de la Liga BetPlay II-2026 con el juego entre Tolima y Boyacá Chicó, válido por la fecha número trece. ¡Así quedó la tabla de posiciones!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de oct, 2026
Comparta en:
Acción de juego entre Tolima y Boyacá Chicó por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego entre Tolima y Boyacá Chicó por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

La decimotercera jornada de la Liga BetPlay II-2026 continuó este sábado 3 de octubre con dos compromisos, siendo uno de ellos el que disputaron Deportes Tolima y Boyacá Chicó en el estadio Manuel Murillo Toro, en la ciudad de Ibagué.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Fue un compromiso entre 'pijaos' y 'ajedrezados' con pocas emociones, sin muchas llegadas al área rival. Y si bien, los dueños de casa se hicieron con el manejo del balón y tuvieron las mejores aproximaciones, no lograron capitalizar eso en el tablero. Mientras que el elenco de Tunja mostró orden en el fondo.

Publicidad

Últimas noticias

Dayro Moreno Once Caldas
Fútbol Colombiano

"Le dije a Dayro Moreno; vos te emputás con los compañeros, pero hay que tirar para el mismo lado"

Millonarios.
Fútbol Colombiano

Millonarios, sin Juan Guillermo Cuadrado y otras bajas para jugar Copa Betplay

Además, significó el estreno de Luis Fernando Suárez en el banco técnico del conjunto ibaguereño. Finalmente, el marcador no se movió en la capital musical de Colombia; fue un pálido cero a cero.

Publicidad

El punto sumado le permitió al Tolima llegar a los 18 puntos, en once compromisos disputados, y por ahora, cierra el grupo de los ocho mejores del campeonato. Por su parte, el Boyacá Chicó llegó a 11 enteros en diez compromisos, sumando una unidad valiosa más que todo en la otra tabla, la del descenso donde lucha 'mano a mano' con Jaguares y Cúcuta Deportivo.

Antes, Águilas Doradas se impuso 2-0 a Jaguares de Córdoba por marcador de 2-0. Los goles en el estadio Cincuentenario llegaron en la adición de la parte complementaria. Ricardo Márquez, al 90, decretó el 1-0 desde el punto blanco de penalti, y Eduard Arizalas, al 90+7, puso el 2-0 final.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 0-0 Boyacá Chicó:

Publicidad

PosicionesEquipoPJGEPGFGCDGPuntos
1América de Cali117312261624
2Deportivo Cali127322091124
3Atlético Nacional1071221101122
4Millonarios135621811721
5Bucaramanga10550179820
6Medellín116231915420
7Santa Fe115421812619
8Tolima115331513218
9Llaneros114251414014
10Águilas Doradas113531415-114
11Once Caldas113351415-112
12Internacional ...122641317-412
13Cúcuta113351119-812
14Boyacá Chicó103251018-811
15Alianza123271224-1211
16Junior102351517-29
17Fortaleza111641318-59
18Deportivo Pereira10154713-68
19Pasto11227918-98
20Jaguares111461120-97
Relacionados

Deportes Tolima

Boyacá Chicó

Liga BetPlay

Fútbol Colombiano

Publicidad

Publicidad

Publicidad