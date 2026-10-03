Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 0-0 Boyacá Chicó

La decimotercera jornada de la Liga BetPlay II-2026 continuó este sábado 3 de octubre con dos compromisos, siendo uno de ellos el que disputaron Deportes Tolima y Boyacá Chicó en el estadio Manuel Murillo Toro, en la ciudad de Ibagué.

Fue un compromiso entre 'pijaos' y 'ajedrezados' con pocas emociones, sin muchas llegadas al área rival. Y si bien, los dueños de casa se hicieron con el manejo del balón y tuvieron las mejores aproximaciones, no lograron capitalizar eso en el tablero. Mientras que el elenco de Tunja mostró orden en el fondo.

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Además, significó el estreno de Luis Fernando Suárez en el banco técnico del conjunto ibaguereño. Finalmente, el marcador no se movió en la capital musical de Colombia; fue un pálido cero a cero.

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El punto sumado le permitió al Tolima llegar a los 18 puntos, en once compromisos disputados, y por ahora, cierra el grupo de los ocho mejores del campeonato. Por su parte, el Boyacá Chicó llegó a 11 enteros en diez compromisos, sumando una unidad valiosa más que todo en la otra tabla, la del descenso donde lucha 'mano a mano' con Jaguares y Cúcuta Deportivo.



Antes, Águilas Doradas se impuso 2-0 a Jaguares de Córdoba por marcador de 2-0. Los goles en el estadio Cincuentenario llegaron en la adición de la parte complementaria. Ricardo Márquez, al 90, decretó el 1-0 desde el punto blanco de penalti, y Eduard Arizalas, al 90+7, puso el 2-0 final.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 0-0 Boyacá Chicó:

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