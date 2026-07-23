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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay II-2026; día, hora y dónde ver EN VIVO POR TV

Cómo se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay II-2026; día, hora y dónde ver EN VIVO POR TV

Este viernes 24 de julio, el fútbol colombiano dará marcha a su primera jornada con varios 'partidazos', que ya prometen emociones, goles y más. Aquí todos los detalles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jul, 2026
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La Liga BetPlay II-2026 iniciará este viernes 24 de julio.
La Liga BetPlay II-2026 iniciará este viernes 24 de julio.
Foto: Colprensa.

La espera terminó y, tras una emocionante Copa del Mundo, el fútbol profesional colombiano regresa con el inicio de la Liga BetPlay II-2026, que empezará este viernes 24 de julio.

El partido que abre oficialmente la primera jornada del torneo, es el enfrentamiento entre Llaneros y Deportivo Pereira, programado para iniciar las acciones del torneo en la fase de todos contra todos.

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La primera fecha del campeonato se desarrollará de forma gradual durante tres días consecutivos, comenzando el 24 de julio y terminando el 26 del mismo mes. El viernes la fecha se abrirá con los duelos entre Llaneros frente a Deportivo Pereira y Deportivo Cali recibiendo a Jaguares. El sábado continuará con Medellín vs. Deportivo Pasto, Millonarios frente al Atlético Bucaramanga y el choque entre Deportes Tolima y Junior.

El encuentro entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, correspondiente a la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026, debió ser aplazado tras la notificación de la Comisión Local de Fútbol de Tunja a la DIMAYOR. Las autoridades locales impidieron la realización del compromiso programado para este sábado por la realización de un evento ajeno notificado a última hora.

Finalmente, la fecha se completará el domingo con los compromisos de Internacional de Bogotá contra América de Cali, Águilas Doradas frente a Santa Fe, Alianza con Fortaleza y Once Caldas frente a Cúcuta Deportivo.

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Cabe destacar que el Junior de Barranquilla es el actual campeón del fútbol colombiano, tras conseguir el título de la Liga BetPlay I-2026, luego de vencer por 3-1 en el marcador global a Atlético Nacional, en la gran final.

Programación oficial de la fecha 1 en la Liga BetPlay II-2026

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Viernes 24 de julio

Llaneros vs. Deportivo Pereira
Hora: 6:10 p. m.

Deportivo Cali vs. Jaguares
Hora: 8:15 p. m.

Sábado 25 de julio

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Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional
APLAZADO

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto
Hora: 4:05 p. m.

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Millonarios vs. Atlético Bucaramanga
Hora: 6:10 p. m.

Deportes Tolima vs. Junior
Hora: 8:15 p. m.

Domingo 26 de julio

Internacional de Bogotá vs. América de Cali
Hora: 2:00 p. m.

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Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe
Hora: 4:05 p. m.

Alianza vs. Fortaleza
Hora: 6:10 p. m.

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Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo
Hora: 8:15 p. m.

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