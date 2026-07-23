Cómo se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay II-2026; día, hora y dónde ver EN VIVO POR TV

La espera terminó y, tras una emocionante Copa del Mundo, el fútbol profesional colombiano regresa con el inicio de la Liga BetPlay II-2026, que empezará este viernes 24 de julio.

El partido que abre oficialmente la primera jornada del torneo, es el enfrentamiento entre Llaneros y Deportivo Pereira, programado para iniciar las acciones del torneo en la fase de todos contra todos.

La primera fecha del campeonato se desarrollará de forma gradual durante tres días consecutivos, comenzando el 24 de julio y terminando el 26 del mismo mes. El viernes la fecha se abrirá con los duelos entre Llaneros frente a Deportivo Pereira y Deportivo Cali recibiendo a Jaguares. El sábado continuará con Medellín vs. Deportivo Pasto, Millonarios frente al Atlético Bucaramanga y el choque entre Deportes Tolima y Junior.

El encuentro entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, correspondiente a la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026, debió ser aplazado tras la notificación de la Comisión Local de Fútbol de Tunja a la DIMAYOR. Las autoridades locales impidieron la realización del compromiso programado para este sábado por la realización de un evento ajeno notificado a última hora.



Finalmente, la fecha se completará el domingo con los compromisos de Internacional de Bogotá contra América de Cali, Águilas Doradas frente a Santa Fe, Alianza con Fortaleza y Once Caldas frente a Cúcuta Deportivo.

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Cabe destacar que el Junior de Barranquilla es el actual campeón del fútbol colombiano, tras conseguir el título de la Liga BetPlay I-2026, luego de vencer por 3-1 en el marcador global a Atlético Nacional, en la gran final.

Programación oficial de la fecha 1 en la Liga BetPlay II-2026

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Viernes 24 de julio

Llaneros vs. Deportivo Pereira

Hora: 6:10 p. m.

Deportivo Cali vs. Jaguares

Hora: 8:15 p. m.

Sábado 25 de julio

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Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional

APLAZADO

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

Hora: 4:05 p. m.

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Millonarios vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 6:10 p. m.

Deportes Tolima vs. Junior

Hora: 8:15 p. m.

Domingo 26 de julio

Internacional de Bogotá vs. América de Cali

Hora: 2:00 p. m.

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Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe

Hora: 4:05 p. m.

Alianza vs. Fortaleza

Hora: 6:10 p. m.

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Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo

Hora: 8:15 p. m.