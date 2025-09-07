Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Medellín 3-3 Nacional

Este domingo 7 de septiembre, Independiente Medellín y Atlético Nacional empataron 3-3 en el estadio Atanasio Girardot, en partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga BetPlay II-2025.

El compromiso se retrasó algunos minutos debido a las fuertes lluvias en la capital antioqueña. Sin embargo, el primer tiempo estuvo cargado de emociones y goles: Bryan León anotó un doblete para el ‘poderoso’ (5’ y 26’), mientras que Facundo Batista hizo lo propio para el ‘rey de copas’ (7’ y 26’).

En la segunda mitad, el ‘equipo del pueblo’ volvió a ponerse en ventaja gracias a un penal sobre Bryan León que convirtió Leyser Chaverra al minuto 49. No obstante, Nacional igualó nuevamente el marcador al 77’, cuando Alfredo Morelos definió tras una asistencia de Edwin Cardona.

Medellín vs. Nacional. colprensa.

En uno de los partidos destacados de la jornada dominical, América y Deportivo Cali no se hicieron daño en un desolado estadio Pascual Guerrero, donde igualaron 0-0, un resultado que poco beneficia a ambos equipos, que continúan fuera del grupo de los ocho.

Por su parte, Envigado empató 1-1 con Águilas Doradas. El conjunto de Rionegro se fue al descanso con ventaja gracias a un tanto de Yony González, pero en el epílogo del compromiso la ‘cantera de héroes’ rescató un punto con la anotación de John Araujo.

En otros resultados del fin de semana, el sábado, Millonarios y Santa Fe igualaron sin goles en el estadio El Campín. Unión Magdalena derrotó 3-1 al Junior de Barranquilla en el Sierra Nevada; Llaneros venció 1-0 al Tolima; mientras que Bucaramanga hizo respetar su casa al imponerse 3-1 sobre Alianza FC.

El viernes, Deportivo Pasto abrió la jornada con un triunfo 2-0 como local frente a Boyacá Chicó. Ese mismo día, Once Caldas se quedó con el clásico ‘matecaña’ tras superar 1-0 al Deportivo Pereira en el estadio Palogrande de Manizales.

Próximos partidos de la fecha 10 de la Liga BetPlay ll-2025



Fortaleza vs. La Equidad

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025

Posiciones Equipo PJ Puntos 1 Junior 10 20 2 Medellín 10 20 3 Atlético Nacional 10 17 4 Tolima 10 17 5 Llaneros 10 17 6 Bucaramanga 8 16 7 Fortaleza 10 16 8 Santa Fe 10 13 9 Deportivo Pereira 10 12 10 Alianza 10 12 11 Envigado 10 11 12 La Equidad 10 11 13 Deportivo Cali 10 11 14 Unión Magdalena 10 11 15 Boyacá Chicó 10 10 16 Pasto 8 9 17 Once Caldas 9 9 18 Millonarios 9 8 19 Águilas Doradas 10 8 20 América 8 6