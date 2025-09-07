Medellín y Nacional se sacaron chispas en el Atanasio; empate de nivel 3 a 3

Este domingo 7 de septiembre, Independiente Medellín y Atlético Nacional igualaron 3-3 en el Atanasio Girardot, en un partido lleno de goles, emociones y que se retrasó por 40 minutos por las fuertes lluvias en la capital antioqueña.

El partido fue frenético desde el pitazo inicial y el 'poderoso' se puso en ventaja apenas al minuto 5. Daniel Londoño remató de media distancia, Harlem Castillo dio el rebote y Brayan León no perdonó.

Sin embargo, el 'verdolaga' no bajó los brazos y puso la paridad al 7'. Joan Castro puso un balón en el área, Juan Bauza la dejó servida y Facundo Batista definió con un remate cruzado de pierna derecha.

Ambos equipos siguieron atacando con sus mejores armas y Nacional se puso en ventaja al 23'. Leyser Chaverra derribó en el área a Bauza y el juez Andrés Rojas decretó penalti. Batista agarró la pelota y 'fusiló' a Éder Chaux.

Las emociones no pararon y el DIM igualó tres minutos más tarde. Pase en largo de Londoño y buena definición de León ante la salida de Castillo.

Sobre el final de la primera parte, Marlos Moreno recibió un 'monedazo' por parte de la hincha del Medellín cuando se disponía a cobrar un tiro de esquina.

Ambos equipos se fueron en tablas al descanso.

Para la segunda parte, el 'rojo de la montaña' 'pegó' primero. León fue derribado por William Tesillo y Rojas sancionó penalti. Leyser cobró y no falló al 49'.

Con el marcador en contra, Nacional metió el acelerador y falló tres opciones de gol claras. Alfredo Morelos tuvo dos. Una pelota que le quedó con el arco libre y que estrelló en el poste y luego un mano a mano en el que erró con un zurdazo.

De tanto insistir, el ''verdolaga' logró de nuevo el empate al 77'. Gran pase de Edwin Cardona y buen remate de Morelos entre las piernas de Chaux.

Al final no hubo tiempo para más y todo quedó en paridad. Medellín es segundo con 20 puntos y Nacional es tercero con 17 unidades.

Medellín vs. Nacional, por la fecha 10 de la Liga BetPlay Colprensa

Ficha técnica:

Medellín: Eder Chaux, Leyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Halam Loboá (Jaime Alvarado - 81'), Francisco Chaverra, Jarlan Barrera (Léider Berrío - 61'), Brayan León (Ménder García - 81') y Francisco Fydriszewski (Luis Sandoval - 81'). DT: Alejandro Restrepo.

Nacional: Harlem Castillo, Juan José Arias, William Tesillo, Joan Castro, Camilo Cándido, Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata (Edwin Cardona - 69'), Juan Bauzá (Billy Arce - 85'), Andrés Sarmiento (Alfredo Morelos - 57'). Marlos Moreno y Facundo Batista. DT: Javier Gandolfi.

Árbitro: Andrés Rojas.

Estadio: Atanasio Girardot, en Medellín.

Asistencia: 34.500 espectadores.