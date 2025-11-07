Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II, tras Pereira 1-4 Medellín

La fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II comenzó este viernes 7 de noviembre con el enfrentamiento entre Envigado y Millonarios en el estadio Polideportivo Sur, en territorio antioqueño, que dejó un empate 1-1 para el cuadro paisa sobre los 'embajadores'. Más tarde, Independiente Medellín venció 4-1 al Pereira que se presentó nuevamente con una plantilla Sub-20.

Luis Díaz, al 49' con un remate cruzado, fue el autor del primer tanto del compromiso. Luego lo igualó 1-1 Juan Carvajal, luego de un remate de Macalister Silva que pegó en el joven delantero.

Con este resultado Millonarios está parcialmente en el puesto 12 de la tabla de posiciones, con 23 puntos, a falta de una jornada para finalizar la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-II, quedando eliminado pensando en clasificar a cuadrangulares finales.

En el siguiente turno del día, Independiente Medellín visitó al Deportivo Pereira y le propinó una goleada 4-1 en el Hernán Ramírez Villegas. Los goles del 'poderoso' fueron obra de Jhon Palacios, Luis Sandoval, Baldomero Perlaza y Juan Arizala. Por su parte, el 'matecaña', que jugó con jugadores Sub-20, anotó por medio de Jhon Montoya.

En la jornada de viernes también jugarán Tolima vs Llaneros. Ya el sábado serán los siguientes partidos: Fortaleza vs Junior (4:10 p.m.), Nacional vs Águilas Doradas (6:20 p.m.), Bucaramanga vs La Equidad (8:30 p.m.).

Para la fecha dominical jugarán Once Caldas vs Pasto (2:00 p.m.), Alianza vs Boyacá Chicó (4:10 p.m.), América vs Unión Magdalena (6:20 p.m.), y Santa Fe vs Cali (8:30 p.m.)



Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II

Posición Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Medellín 19 11 4 4 43 28 15 37 2 Atlético Nacional 18 9 7 2 35 21 14 34 3 Bucaramanga 18 10 4 4 29 16 13 34 4 Fortaleza 18 9 7 2 24 16 8 34 5 Tolima 18 10 2 6 25 14 11 32 6 Junior 19 8 5 6 33 29 4 31 7 Águilas Doradas 18 7 6 5 27 23 4 27 8 América 18 7 5 6 20 16 4 26 9 Alianza 18 7 5 6 22 21 1 26 10 Santa Fe 18 6 7 5 19 17 2 25 11 Llaneros 18 7 4 7 16 19 -3 25 12 Millonarios 19 6 5 8 21 25 -4 23 13 Once Caldas 18 6 5 7 19 23 -4 23 14 Deportivo Cali 18 5 5 8 21 26 -5 20 15 Unión Magdalena 18 5 5 8 20 29 -9 20 16 Deportivo Pereira 19 4 6 9 19 31 -12 18 17 Envigado 19 3 8 8 15 22 -7 17 18 Pasto 18 3 7 8 23 27 -4 16 19 Boyacá Chicó 18 3 7 8 13 25 -12 16 20 La Equidad 18 2 5 11 9 27 -18 11