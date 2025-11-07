Síguenos en::
Locura en Uruguay: arquero anotó gol de arco a arco; vea el VIDEO

Locura en Uruguay: arquero anotó gol de arco a arco; vea el VIDEO

Este viernes, en la última fecha de la Liga de Uruguay, Cerro Largo venció 2-0 a Liverpool con golazo incluido del arquero Gino Santilli.

Por: EFE
Actualizado: 7 de nov, 2025
Gino Santilli, arquero de Cerro Largo.
Gino Santilli, arquero de Cerro Largo.
Cerro Largo.

