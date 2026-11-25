Atlético Nacional se subió a lo más alto de la tabla de posiciones del grupo A de la Liga BetPlay II-2026. Este miércoles 25 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot, de la mano de James Rodríguez, quien fue la gran figura, se impuso por 3-1 a Independiente Medellín y, una vez más, se llevó el 'clásico paisa'. Y es que el 'verdolaga' completó 12 encuentros sin perder con el 'poderoso'.

Eso sí, no fue nada fácil para los dirigidos por Lucas González. Y es que, al minuto 25', Keiner Klinger abrió el marcador a favor del cuadro de Luis Amaranto Perea, tras un muy buen contragolpe a pura velocidad. Todo era dominio de Medellín, que había exigido en varias ocasiones a Franco Armani. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, las cosas cambiaron y de qué manera.

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Primero, al minuto 31', William Tesillo conectó de cabeza tras un centro de James Rodríguez y empató el marcador, y, posteriormente, Jeison Medina vio la tarjeta roja, tras una acción que fue revisada en el VAR. El delantero del 'poderoso' pisó a Marlos Moreno y, en primera instancia, el árbitro le había mostrado la amarilla, pero al analizar la situación, cambió y lo expulsó, dejando con 10 a su equipo.

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A partir de ahí, la balanza se inclinó a favor de Atlético Nacional. Elías Cabrera, luego de un excelente centro de James Rodríguez, marcó el 2-1 de cabeza y, luego, al 70', el delantero, Alfredo Morelos, remató de media distancia y sentenció el 3-1. De esa manera, los de Lucas González se subieron a lo más alto de la tabla de su zona, con cuatro puntos, seguido de Santa Fe, que quedó con tres unidades, al igual que Medellín; Once Caldas cierra con un punto.



Atlético Nacional venció a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot Twitter de Nacional

Tabla de posiciones del grupo A de la Liga BetPlay II-2026

1. Nacional - 4 pts. (+2)

2. Santa Fe - 3 pts. (+2)

3. Medellín - 3 pts. (-1)

4. Once Caldas - 1 pts. (-3)

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Resultados del grupo A de la Liga BetPlay II-2026

Fecha 1



Once Caldas 0-0 Nacional

Medellín 1-0 Santa Fe

Fecha 2



Santa Fe 3-0 Once Caldas

Nacional 3-1 Medellín

James Rodríguez y William Tesillo celebran un gol de Nacional contra Medellín en la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Nacional

Programación del cuadrangular A de la Liga BetPlay II-2026

Fecha 3

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional

Día: sábado 28 de noviembre.

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

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Independiente Medellín vs. Once Caldas

Día: domingo 29 de noviembre.

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Fecha 4

Once Caldas vs. Independiente Medellín

Día: miércoles 2 de diciembre.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Palogrande.

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Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe

Día: miércoles 2 de diciembre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.