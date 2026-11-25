Atlético Nacional se subió a lo más alto de la tabla de posiciones del grupo A de la Liga BetPlay II-2026. Este miércoles 25 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot, de la mano de James Rodríguez, quien fue la gran figura, se impuso por 3-1 a Independiente Medellín y, una vez más, se llevó el 'clásico paisa'. Y es que el 'verdolaga' completó 12 encuentros sin perder con el 'poderoso'.
Eso sí, no fue nada fácil para los dirigidos por Lucas González. Y es que, al minuto 25', Keiner Klinger abrió el marcador a favor del cuadro de Luis Amaranto Perea, tras un muy buen contragolpe a pura velocidad. Todo era dominio de Medellín, que había exigido en varias ocasiones a Franco Armani. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, las cosas cambiaron y de qué manera.
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Primero, al minuto 31', William Tesillo conectó de cabeza tras un centro de James Rodríguez y empató el marcador, y, posteriormente, Jeison Medina vio la tarjeta roja, tras una acción que fue revisada en el VAR. El delantero del 'poderoso' pisó a Marlos Moreno y, en primera instancia, el árbitro le había mostrado la amarilla, pero al analizar la situación, cambió y lo expulsó, dejando con 10 a su equipo.
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A partir de ahí, la balanza se inclinó a favor de Atlético Nacional. Elías Cabrera, luego de un excelente centro de James Rodríguez, marcó el 2-1 de cabeza y, luego, al 70', el delantero, Alfredo Morelos, remató de media distancia y sentenció el 3-1. De esa manera, los de Lucas González se subieron a lo más alto de la tabla de su zona, con cuatro puntos, seguido de Santa Fe, que quedó con tres unidades, al igual que Medellín; Once Caldas cierra con un punto.
Tabla de posiciones del grupo A de la Liga BetPlay II-2026
1. Nacional - 4 pts. (+2)
2. Santa Fe - 3 pts. (+2)
3. Medellín - 3 pts. (-1)
4. Once Caldas - 1 pts. (-3)
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Resultados del grupo A de la Liga BetPlay II-2026
Fecha 1
- Once Caldas 0-0 Nacional
- Medellín 1-0 Santa Fe
Fecha 2
- Santa Fe 3-0 Once Caldas
- Nacional 3-1 Medellín
Programación del cuadrangular A de la Liga BetPlay II-2026
Fecha 3
Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional
Día: sábado 28 de noviembre.
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
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Independiente Medellín vs. Once Caldas
Día: domingo 29 de noviembre.
Hora: 6:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.
Fecha 4
Once Caldas vs. Independiente Medellín
Día: miércoles 2 de diciembre.
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Palogrande.
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Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe
Día: miércoles 2 de diciembre.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.