Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 5; Tadej Pogacar, siempre sólido

Este miércoles, la etapa 5 de la Vuelta a España 2026 se llevó a cabo entre Costa Dorada y Roquetes, en un recorrido de 173 kilómetros que solo tuvo un puerto de montaña. El ganador fue el británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike), quien se impuso con un sólido remate al esprint. El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) tuvo una fracción tranquila y sigue vestido de rojo.

Los corredores tomaron la salida y los ataques no se hicieron esperar. El primero en hacer un intento fue Fredrik Dversnes. Su ofensiva rindió frutos y a él se unieron Diego Uriarte, Walter Calzoni, Stefan Rey y Mattia Gaffuri.

El lote se tomó con calma las acciones y los escapados lograron una renta máxima de 2:22. Rey no pudo sostener el ritmo y sucumbió. Más atrás, el pelotón aceleró y a 98 km le dio cacería a Uriarte, Gaffuri, Calzoni y Dversnes.

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Los vientos cruzados aparecieron, pero por fortuna el grupo se mantuvo firme y no hubo cortes. El siguiente movimiento fue por cuenta de la camiseta verde. Ethan Hayter tomó distancia y se quedó con los puntos en el esprint intermedio ubicado en Tivenys.



Hayter solo quería cosechar unidades para la clasificación de los puntos y fue alcanzado a falta de 56 km. La montaña se fue asomando de a pocos y Andreas Kron se marchó en solitario.

De nuevo el lote se puso al mando y le puso fin a la aventura de Kron. Llegó el Puerto de Paüls, Pavel Sivakov cruzó primero y a su estela el colombiano Harold Tejada también sumó puntos.

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Finalmente, el grupo llegó compacto y los velocistas se pusieron al frente para definir todo entre ellos. En esa materia, el más rápido fue Matthew Brennan (Visma Lease a Bike), quien ya había ganado en la segunda jornada.

Matthew Brennan, ciclista británico. afp.

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 5