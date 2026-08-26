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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 5; Tadej Pogacar, siempre sólido

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 5; Tadej Pogacar, siempre sólido

Este miércoles, la quinta jornada de la Vuelta a España 2026 dejó como ganador al británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike), quien estuvo intratable al esprint.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
afp.

Este miércoles, la etapa 5 de la Vuelta a España 2026 se llevó a cabo entre Costa Dorada y Roquetes, en un recorrido de 173 kilómetros que solo tuvo un puerto de montaña. El ganador fue el británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike), quien se impuso con un sólido remate al esprint. El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) tuvo una fracción tranquila y sigue vestido de rojo.

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Los corredores tomaron la salida y los ataques no se hicieron esperar. El primero en hacer un intento fue Fredrik Dversnes. Su ofensiva rindió frutos y a él se unieron Diego Uriarte, Walter Calzoni, Stefan Rey y Mattia Gaffuri.

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El lote se tomó con calma las acciones y los escapados lograron una renta máxima de 2:22. Rey no pudo sostener el ritmo y sucumbió. Más atrás, el pelotón aceleró y a 98 km le dio cacería a Uriarte, Gaffuri, Calzoni y Dversnes.

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Los vientos cruzados aparecieron, pero por fortuna el grupo se mantuvo firme y no hubo cortes. El siguiente movimiento fue por cuenta de la camiseta verde. Ethan Hayter tomó distancia y se quedó con los puntos en el esprint intermedio ubicado en Tivenys.

Hayter solo quería cosechar unidades para la clasificación de los puntos y fue alcanzado a falta de 56 km. La montaña se fue asomando de a pocos y Andreas Kron se marchó en solitario.

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De nuevo el lote se puso al mando y le puso fin a la aventura de Kron. Llegó el Puerto de Paüls, Pavel Sivakov cruzó primero y a su estela el colombiano Harold Tejada también sumó puntos.

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Finalmente, el grupo llegó compacto y los velocistas se pusieron al frente para definir todo entre ellos. En esa materia, el más rápido fue Matthew Brennan (Visma Lease a Bike), quien ya había ganado en la segunda jornada.

Matthew Brennan, ciclista británico.
Matthew Brennan, ciclista británico.
afp.

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 5

  1. POGAČAR Tadej | Equipo de los Emiratos Árabes Unidos - XRG | 11:26:01
  2. ROGLIČ Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 3:21
  3. MAS Enric | Equipo Movistar | 3:32
  4. KUSS Sepp | Equipo Visma | Alquila una bicicleta | 3:44
  5. ONLEY Oscar | Netcompany INEOS | 3:45
  6. CARAPAZ Richard | EF Education - EasyPost | 3:50
  7. GALL Felix | Equipo CMA CGM de Decathlon | 3:57
  8. SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | 4:06
  9. WIDAR Jarno | Lotería Intermarché | "
  10. VINE Jay | Equipo de los Emiratos Árabes Unidos - XRG | 4:11
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