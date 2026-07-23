Los equipos grandes "no tuvieron tino, ni tacto" en tema de los derechos de TV del fútbol colombiano

Antes del inicio de la Liga Betplay II del fútbol colombiano se encendió un debate por una carta de ocho clubes, liderados por Nacional, Millonarios, América y Junior, entre otros, que piden una nueva distribución del dinero de los derechos de televisión, en un contrato que finaliza con Win Sports en diciembre de este 2026 y en el que se estaba a la expectativa por tener nuevos oferentes.

Ante eso, la Dimayor citó a una asamblea extraordinaria de socios para el próximo 29 de julio con el fin de tratar el tema de manera urgente. Con ese panorama, en Gol Caracol hablamos con Carlos Orlando Ferreira, presidente del Alianza Valledupar, quien se mostró contrario a las formas en las que se presentó la controversia.

¿Cuál es su visión y su análisis del tema del comunicado?

"La Dimayor es la encargada en Colombia de organizar los campeonatos de fútbol profesional, comercializarlos y reglamentarlos. Los equipos somos socios de la Dimayor y tenemos que cumplir la normatividad a la cual nos asociamos. Tenemos que cumplir los estatutos. La Dimayor está regida en el tema deportivo por la Federación Colombiana de Fútbol, luego por la Conmebol y posteriormente por la FIFA. En el tema jurídico, está bajo la ley colombiana del deporte. Todo eso enmarca para que la Dimayor pueda cumplir sus objetivos. Quien tiene que pronunciarse frente a lo que pretenden los ocho equipos es la Dimayor o la asamblea de la Dimayor, de la cual hacemos parte los equipos del fútbol profesional".

¿Cuál es su lectura de esa carta que salió ayer de los ocho equipos llamados grandes, con respecto a una nueva repartición de los derechos de televisión?

"A mí no me gustó el momento en que se hace, ni la forma en que se hace. Siento que ellos están argumentando en un momento en que no debían hacerlo, dado que estamos a la espera de que termine prontamente el contrato que tenemos de televisión y de que nos lleguen las propuestas de los canales interesados en transmitir en el futuro el fútbol profesional colombiano. Ese no es un buen mensaje para los canales. Demostraron que no tuvieron tacto, ni tino e hicieron esto en un momento indebido. Es mi apreciación".



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¿Ya se reunieron los demás clubes para ver qué caminos siguen ante este conflicto que surge en el seno de la Dimayor?

"Lo que recibimos fue una comunicación de la Dimayor en la que se nos informa que vamos a tener una asamblea el 29 de este mes. Ahí nos vamos a reunir para hablar y tomar una decisión frente a lo que los ocho clubes están pretendiendo. Los demás expondremos nuestros puntos de vista y se someterá a consideración. Lo que se decida allí será reglamentario y tendrá que cumplirse".

En la imagen, la asamblea extraordinaria de la Dimayor DIMAYOR

¿Cree que este tema tenga solución? ¿Hay forma de aceptar estos requerimientos de los equipos llamados grandes o no es tan fácil?

"Yo creo que ellos, con este tipo de cartas y comunicaciones, están tratando de cerrar un diálogo en vez de abrirlo. Nosotros, los equipos del fútbol profesional, siempre estamos abiertos a dialogar. Así ha sucedido desde que estoy en el fútbol profesional. Creo que en la asamblea vamos a dialogar con los ocho clubes y allí tomaremos entre todos una decisión que sea la mejor para todos los que estamos involucrados en esta industria".

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Para el hincha, ¿cómo se puede ilustrar el tema de la televisión, la venta de los derechos y la actualidad de ese asunto?

"Al hincha hay que decirle primero que quien hace las negociaciones no son los clubes, sino la Dimayor. La Dimayor es la dueña y gestora de todos los derechos del fútbol profesional colombiano en Colombia. Lo segundo es que los hinchas de los equipos grandes tienen que entender que nosotros, los equipos que estamos en crecimiento o que somos equipos pequeños, necesitamos de estos recursos para poder subsistir. Las instituciones viven de los derechos de televisión, de lo que pagan las hinchadas por asistir al estadio, de la venta de jugadores y de los patrocinios. Los equipos pequeños carecen de varios de esos rubros". .