"Con Dayro Moreno hemos compartido mucho, él es como mi papá, me dice muchas cosas"

Los clubes del fútbol colombiano siguen con su preparación de cara a la Liga BetPlay II-2025, y de esos que trabaja intensamente en la pretemporada es Deportivo Pereira. El 'grande matecaña' se ha hecho con grandes incorporaciones pensando en ejecutar una buena labor en el segundo semestre: Gustavo Torres, uno de los nuevos.

El extremo, de 29 años, fue uno de los invitados este lunes 7 de julio al programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'. Ahí se refirió sobre varios temas, en cómo ha sido la preparación bajo las órdenes del técnico Rafael Dudamel y en cómo se ha sentido hasta ahora en el elenco pereirano y tuvo palabras para Dayro Moreno, actual goleador colombiano.

"Sí, bueno es un trabajo de equipo, una pretemporada de 15 días, haciendo doble jornada, trabajos exigentes, un triunfo, anterior con Inter de Palmira, con Atlético de Cali y un buen triunfo con América, esto nos haya servido, en el pico alto", precisó Torres de entrada a la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet.

En medio de la charla fue consultado por esos rumores de indisciplina que nublaron su carrera deportiva en el pasado. Torres afirmó que eso ya quedó atrás, destacó que dará todo por los colores del Pereira.

"Polémica, no. Yo siempre me entreno muy bien en los equipos, he dejado amigos, huella, nunca irrespetuoso; problemático que soy un desastre como lo dicen aquellas personas, he cometido errores como todo ser humano, ya eso quedó en el pasado, me debo al Pereira, una gran oportunidad en este proyecto, cada quien responsable, sé jugar al fútbol, sé lo que puedo dar, ahí se ve reflejado", terminó por precisar.

Gustavo Torres, jugador del Deportivo Pereira. X de @DeporPereiraFC

Otras declaraciones de Gustavo Torres

- Los aspectos a mejorar como ser humano y jugador...

"Tengo que mejorar muchas cosas, como ser humano. Sabemos que mi pasado, he estado en equipos grandes, estoy tranquilo, me tengo mucha confianza, la gente puede hablar. Afortunadamente, está oportunidad de demostrar, no en los comentarios o escribiendo cosas".

- Lo que le ha pedido el profesor Rafael Dudamel en las prácticas

"El profesor Dudamel tiene varios esquemas, puedo jugar por el frente de ataque en cualquier lado, de 9 como me puso Osorio. Estoy dispuesto a lo que diga el 'profe' Dudamel, muy agradecido, esa confianza me sorprendió y me llenó de mucha motivación. Hay que respaldar a esa confianza, con mucho compromiso".

- Su relación con Dayro Moreno

"Con Dayro Moreno hemos compartido, me quedó con él. Dayro es mi papá, por su edad, tiene grandes virtudes, es un goleador nato, ojalá pueda hacer muchos goles acá. Él me dice cosas, y la mayoría de goles suyos los hizo yendo hacia adentro, viniendo de derecha".