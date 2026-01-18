Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cristian Álvarez le dio una cruel bienvenida a Pedro Gallese en el FPC: golazo en Jaguares vs. Cali

Cristian Álvarez le dio una cruel bienvenida a Pedro Gallese en el FPC: golazo en Jaguares vs. Cali

El arquero peruano Pedro Gallese tuvo un amargo debut en la Liga BetPlay I-2026 con el Cali y todo por una gran anotación de Cristian 'Jopito' Álvarez. ¡Hay video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ene, 2026
Comparta en:
Pedro Gallese fue titular en la visita del Cali a Jaguares.
Pedro Gallese fue titular en la visita del Cali a Jaguares.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad