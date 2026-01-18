Cristian Álvarez le dio una cruel bienvenida a Pedro Gallese en el FPC: golazo en Jaguares vs. Cali

Este domingo, Deportivo Cali debutó en la Liga BetPlay I-2026 visitando a Jaguares en Montería. En el arco apareció como titular el arquero de la Selección de Perú, Pedro Gallese, quien también se estaba estrenando en el balompié colombiano.

El experimentado guardameta tuvo un amargo debut por cuenta de un golazo de media distancia del volante argentino Cristian 'Jopito' Álvarez.

El mediocampista de Jaguares, que apenas llevaba cinco minutos en cancha, sacó un potente derechazo y clavó la pelota en el ángulo, dejando sin opciones a Gallese.

Vea el gol de Cristian Álvarez en Jaguares vs. Cali



¡GOLAZO DE JAGUARES FC! Cristian 'Jopito' Álvarez anota un golazo de media distancia ante Deportivo Cali. #LALIGAxWIN 🔵🐆🔥⚽ pic.twitter.com/s2yeoBQ7jC — Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026