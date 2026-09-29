Cuándo operan a Cristian 'Chicho' Arango, de Nacional, y qué incapacidad tendría; es oficial

Desde Atlético Nacional generaron un reporte médico de Cristian 'Chicho' Arango, quien salió lesionado en el partido que el 'verdolaga' igualó a un gol frente a Millonarios por la decimosegunda jornada de la Liga BetPlay II-2026. Las noticias no fueron nada alentadoras, debido a que será sometido a una intervención quirúrgica.

En el informe emitido por el verde paisa en sus distintas plataformas digitales precisaron que el atacante "presenta una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", misma que requiere ser operada.

Cristian 'Chicho' Arango, delantero de Atlético Nacional, se lesionó contra Millonarios Captura de pantalla de video

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¿Cuándo operan a Cristian 'Chicho' Arango y qué incapacidad tendría en Atlético Nacional?

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Por lo tanto, en el club 'verdolaga' explicaron que Arango Duque "será intervenido quirúrgicamente el próximo 5 de octubre de 2026 en el Hospital Pablo Tobón Uribe, por el doctor John Byron Alzate, ortopedista que hace parte del staff médico de Atlético Nacional".



Y en cuanto a su tiempo de incapacidad, éste "será establecido una vez finalice el procedimiento quirúrgico, de acuerdo con los hallazgos intraoperatorios evidenciados durante la artroscopia".

Por últimos, Atlético Nacional complementó que "informará oportunamente sobre la evolución del jugador", y que "'Chicho' cuenta con el respaldo del club, de sus compañeros y de toda la familia 'verdolaga' en cada etapa de su recuperación".