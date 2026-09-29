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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jackson Martínez se la 'tiró plena' a Juan Guillermo Cuadrado; "anhelo que regrese a Medellín"

Jackson Martínez se la 'tiró plena' a Juan Guillermo Cuadrado; "anhelo que regrese a Medellín"

El popular 'Chachachá' fue presentado este martes como nuevo jugador del Medellín, y en medio de todo, le mandó un recado a Juan Guillermo Cuadrado, quien juega en Millonarios.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Jackson Martínez junto a Juan Guillermo Cuadrado, en la previa de Medellín vs. Millonarios.
Jackson Martínez junto a Juan Guillermo Cuadrado, en la previa de Medellín vs. Millonarios.
Foto captura de pantalla

Jackson Martínez fue presentado oficialmente en Independiente Medellín, este martes, en la previa del duelo contra Millonarios por la Liga BetPlay II-2026. El popular 'Chachachá' salió al campo de juego del Atanasio Girardot y recibió una calurosa bienvenida por parte de los hinchas del 'poderoso de la montaña'.

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Pero mientras el público del DIM aplaudía a su nuevo refuerzo en las gradas, en la cancha, Martínez se encontró con un 'viejo amigo': Juan Guillermo Cuadrado. Ambos se fundieron en un fraternal abrazo, mismo que quedó captado por las cámaras de televisión. Jackson se mostró feliz por volver al Medellín.

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"Hay muchas situaciones. Mucha gente no sabe lo que pasa con los atletas; lo que necesita para su preparación. En mi caso que llevo mucho tiempo, se generan dudas del trabajo que he venido haciendo. Soy alguien responsable con mi trabajo, deportivamente me hacía falta. Es volver a Medellín y poder ayudar al equipo", dijo el exPorto en charla con 'Win'.

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A continuación, Jackson Martínez contó que si por él fuera estaría disponible para jugar, pero ya hay un plan trazado para que los hinchas del Medellín y el equipo puedan disfrutar de su fútbol en el campo de juego.

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"Porque yo he venido luchando con el tema de las lesiones muchos años, el año pasado he tenido una mejora, nunca he dejado de enfocarme, de trabajar. Hoy estoy en una fase en la que me siento mucho mejor. Hablé con el presidente, con Amaranto (Perea), hemos sido honestos, él ya me conoce desde la Selección y hemos sido claros en cómo vamos a llevar este proceso, que para mucha gente será largo, pero si por mí fuera, estaría en el banco para jugar. Vamos a entrenar y estar disponible para cuando el cuerpo técnico lo requiera", añadió.

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Y por último, habló de ese abrazo que se dio con Cuadrado en la antesala del compromiso frente al azul. Le mandó un mensaje claro, se la 'tiró plena'.

"Es una alegría inmensa, yo anhelo que Cuadrado regrese a Medellín y espero que eso se dé. Con Carlos Darwin Quintero también tengo un cariño y aprecio enorme, se la persona que es y como jugador lo que ha sido y lo que es. Son dos personas que quiero mucho, con Cuadrado tengo una hermandad y eso permite tener una cercanía más con él.

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La última vez que Jackson vistió la camiseta del 'poderoso' data del 20 de diciembre del 2009 en un partido contra el extinto Atlético Huila.

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