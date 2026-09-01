Julián Álvarez es 'periódico de ayer'; Barcelona anunció a Gabriel Jesús como nuevo refuerzo

El Barcelona ha hecho oficial este martes el fichaje del delantero centro brasileño Gabriel Jesus, procedente del Arsenal, que firma un contrato de tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

La entidad catalana cierra un acuerdo de unos 10 millones de euros más variables con el club inglés para reforzar la posición de delantero centro ante la negativa del Atlético de Madrid a traspasar al internacional argentino Julián Álvarez, que la dirección deportiva azulgrana no descarta con vistas a las próximas ventanas del mercado de fichajes.

Las primeras informaciones apuntaban a que Gabriel Jesús, de 29 años, firmaría por dos temporadas, hasta 2028, más otra opcional, pero finalmente el acuerdo entre las partes se ha cerrado por tres años fijos, según ha informado la entidad catalana.

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El Barça ha esperado hasta los últimos dos días de la ventana estival de fichajes para lanzarse a por un '9', uno de los objetivos primordiales del técnico, Hansi Flick, y del director deportivo del club, Anderson Luis de Souza 'Deco', tras la marcha de los delanteros Robert Lewandowski y Ferran Torres.



Julián Álvarez era el principal objetivo del Barça en esta ventana de fichajes para ocupar dicho puesto, pero la imposibilidad de negociar el traspaso del argentino con el Atlético de Madrid obligó al Barça a buscar una alternativa en el mercado.

El club azulgrana se decantó finalmente por un atacante contrastado en el fútbol inglés, cuyo rendimiento en el Manchester City (2017-22) y el Arsenal (2022-26) ha estado marcado por los altibajos debido a las lesiones en la rodilla.

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Pese a la llegada del delantero brasileño, la entidad azulgrana sigue interesada en contratar, en un futuro, al jugador del Atlético de Madrid, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, que este verano manifestó públicamente su intención de abandonar la entidad rojiblanca, con preferencia por incorporarse al club catalán.

Formado en el Palmeiras brasileño, Gabriel Jesús, internacional con la selección brasileña, es un experimentado delantero centro que en el fútbol europeo ha marcado 127 goles, 95 en 236 partidos con el Manchester City y 32 en 123 duelos en las filas del Arsenal, su último club.

Julián Álvarez era pretendido por el FC Barcelona. Fotografía de AFP

En verano de 2022, el club londinense pagó algo más de 50 millones de euros al club mancuniano por su fichaje.

Su rendimiento en Londres ha sido algo irregular debido a la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en enero de 2025. Tras recuperarse de esta grave lesión, Gabriel Jesús jugó el curso pasado 27 partidos en los que anotó 6 tantos.