Millonarios le quitó el invicto a Fortaleza: victoria 3-2 con triplete de Beckham David Castro

Este domingo 21 de septiembre, Millonarios volvió a la victoria en la Liga BetPlay II-2025 luego de vencer 3-2 a Fortaleza CEIF, por la fecha 12. La figura del encuentro fue Beckham David Castro, quien se fue de triplete y fue el héroe de los 'embajadores'. Jhon Velásquez, ex Santa Fe, y Sebastián Valencia anotaron para los 'amix'.

El árbitro Jhon Ospina dio el pitazo inicial en el estadio Nemesio Camacho El Campín y el local salió con todo y se puso en ventaja apenas a los tres minutos. Beckham David Castro robó la pelota, asistió a Leonardo Castro que sacó un remate, pero el arquero Cristian Santander atajó. En el rebote, Beckham no perdonó.

La visita se acercó hasta el minuto 33 con un tiro libre de Jhon Velásquez, pero la pelota se estrelló en el poste.

Fortaleza insistió y consiguió el empate sobre el cierre del primer tiempo. Al 45+1, Velásquez le quitó una pelota a Sergio Mosquera y definió ante el achique del guardameta Diego Novoa. Los equipos se fueron al descanso igualados 1-1.

Para la segunda parte, Beckham hizo otro gol de camerino. Al 47', Cabezas robó el balón, se la entregó a Nicolás Arévalo, quien filtró un pase perfecto para el extremo que falló con un zurdazo bien colocado.

Los 'embajadores' no pusieron el freno, siguieron de largo y lograron la tercera anotación al 70', esta vez con un remate de media distancia de Beckham que Santander no pudo contener.

Beckham David Castro celebrando en Millonarios. COLPRENSA.

Cuando todo pintaba tranquilo para los dirigidos por Hernán Torres, Sergio Mosquera agarró de la camiseta a Harold Balanta dentro del área y el juez Ospina decretó penalti, tras revisar el VAR. Sebastián Valencia tomó la pelota y volvió descontar para Fortaleza.

Al final no hubo tiempo para más y Millonarios se llevó el triunfo que lo pone en la casilla 11 con 14 unidades. Por su parte, los 'amix' se ubican terceros con 21 unidades.

Ficha técnica

Millonarios: Diego Novoa, Samuel Martín (Helibelton Palacios - 78'), Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas, Jorge Arias, Nicolás Arévalo, Stiven Vega, Alex Castro (Cristian Cañozales - 79'), Beckham David Castro, Leonardo Castro (Santiago Giordana - 78') y Jorge Cabezas Hurtado (Bruno Sávio - 68'). DT: Hernán Torres.

Fortaleza CEIF: Cristian Santander, Jonathan Marulanda (Edwin Cabezas - 33'), Yesid Díaz, Harold Balanta, Sebastián Valencia, Kevin Balanta, Jerónimo Barrera (Andrés Amaya - 67'), Jhon Velásquez (Luis Escorcia - 78'), Andrés Ricaurte, Andrés Arroyo (Kelvin Flórez - 78') y Santiago Córdoba (Jhonier Salas - 67'). DT: Sebastián Oliveros.

Árbitro: Jhon Ospina.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Goles: Beckham David Castro (3', 47' y 71'), Jhon Velásquez (45+1') y Sebastián Valencia (90+1').