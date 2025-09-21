Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Millonarios le quitó el invicto a Fortaleza: victoria 3-2 con triplete de Beckham David Castro

Millonarios le quitó el invicto a Fortaleza: victoria 3-2 con triplete de Beckham David Castro

En el estadio El Campín, Millonarios volvió a la senda del triunfo en el fútbol colombiano con gran actuación del extremo Beckham David Castro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2025
Comparta en:
Millonarios vs. Fortaleza CEIF.
Millonarios vs. Fortaleza CEIF.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad