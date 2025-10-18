Dayro Moreno es noticia en Once Caldas y no por sus goles; se calentó el ambiente en Manizales

Hay polémica en Manizales por tema relacionado con Dayro Moreno, quien, sorpresivamente, no está convocado para el duelo frente a Llaneros, este domingo, en el estadio Bello Horizonte de la ciudad de Villavicencio.

Teniendo en cuenta que el goleador tolimense es, sino la principal figura, uno de los mayores referentes del equipo manizaleño, evidentemente causó curiosidad el saber porqué no fue tenido en cuenta por Hernán Darío Herrera para afrontar este compromiso.

Además, es importante recalcar que el cuadro ‘blanco blanco’ se juega casi que la vida y todo el semestre en el encuentro contra Llaneros, pues, con 19 unidades, de ganar, superaría por un punto a Santa Fe que es octavo, ingresando de manera inmediata a los puestos que dan clasificación a los cuadrangulares finales.

¡Ya están los convocados!

Así como lo hizo conocer en las últimas horas el Once Caldas, el listado de convocados para este encuentro está conformado por James Aguirre, Joan Felipe Parra, Juan David Cuesta, Jerson Malagón, Kevin Cuesta, Jéider Riquett, Kevin Tamayo, Tomás García, Mateo García, Robert Mejía, Iván Rojas, Kevin Villada, Déinner Quiñones, Mateo Zuleta, Luis Palacios, Felipe Gómez, Andrés Ibargüen, Michael Barrios y Jefry Zapata.



Evidentemente, la ausencia del nombre de Dayro Moreno en el listado fue lo que más generó sorpresa y expectativa en el equipo de Manizales.



¿Por qué Dayro Moreno no fue convocado para el duelo contra Llaneros?

Desde territorio manizaleño filtran algunas versiones sobre las cuales podría darse la no convocatoria del oriundo de Chicoral. No obstante, el diario ‘La Patria’, dio reveladora información, que tendría que ver con indisciplina.

“Las fuentes consultadas en Once Caldas prefirieron guardar silencio al ser cuestionadas por el tema. Sin embargo, este medio sabe que después del juego con Independiente del Valle, el goleador tolimense ha cometido varios actos contra la disciplina del club, motivo por los cuales ha perdido la titularidad. No obstante, se espera el pronunciamiento oficial del Once Caldas para mayor claridad”, indicó el portal web, mencionado anteriormente, donde dieron importantes detalles sobre la actualidad del goleador.

Pero habrá que ver, cuál es la razón o comunicado que Once Caldas da sobre esta situación.



¿Quién sería el reemplazo de Dayro Moreno contra Llaneros?

Según revelaron, también en el diario ‘La Patria’, ya se sabría cuál es el hombre que reemplazará a Dayro Moreno, en el duelo de este domingo contra Llaneros por Liga; se trata de Jefry Zapata.

Dayro Moreno, delantero colombiano de Once Caldas, sueña con hacer historia en la Copa Sudamericana Getty Images

En ese orden de ideas, el ‘blanco blanco’ saldría con James Aguirre, Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jéider Riquett, Kevin Tamayo, Robert Mejía, Mateo García, Déinner Quiñones, Michael Barrios, Luis Palacios y Jefry Zapata.