Dayro Moreno y la vez que le 'cortaron la cara' en América; hubo comentarios despectivos

Con la reciente convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia, recientemente salió reveladora información sobre la vez que estuvo muy cerca de vestir los colores del América de Cali, pero por decisiones técnicas y dirigenciales, le terminaron ‘cortando la cara’.

Y es que, así como lo dijo Álvaro Muñoz Castro, quien es el empresario y representante de Dayro Moreno; el goleador tenía todas las intenciones de jugar con el conjunto ‘escarlata’. No obstante, al final hubo rechazo y hasta “comentarios despectivos” en contra del atacante tolimense.

“Lamentablemente sí, se los ofrecí, les insistí; sobre todo al América y hasta rogué cuando estaba Juan Carlos Osorio. La verdad no quiero decir el comentario porque fue despectivo, pero ahí les está demostrando que sigue vigente”, indicó de entrada el empresario, para une entrevista con Jaime Orlando Dinas, que se ha viralizado en las redes sociales durante las últimas horas.

“El sueño, anhelo y deseo de Dayro Moreno era jugar en ⁦@AmericadeCali⁩ se los ofrecí, facilitamos todo y ellos NO aceptaron” Declaración de Álvaro Muñoz Castro, empresario y representante de Dayro Moreno …… pic.twitter.com/onPtnqjwhd — Jaime Dinas (@JaimeDinas) August 30, 2025

Pero eso no fue todo, pues Álvaro Muñoz reveló que incluso hasta rogó para llevar a Dayro al cuadro americano, pues también era un deseo del futbolista: “No me imaginé que iba a tener la posibilidad de decirlo, pero Osorio no quiso tenerlo en América; hubo tanta insistencia que hasta testarudo me volví, porque incluso le dije a Tulio Gómez y él no tomó la postura, no dio la posición, sino que simplemente lo remitió a donde el profesor Osorio”.

Publicidad

“Era un deseo de Dayro Moreno jugar en el América de Cali, siempre lo quiso, decía que quería jugar en un equipo grande e importante, después de su club amado que es el Once Caldas, porque ese es su equipo amado. Sin embargo, tenía esas ganas de mostrar que en un equipo grande, como siempre lo hizo en Nacional y Millonarios, él quería ayudar al América”, agregó el representante del atacante tolimense.

Lamentablemente, a pesar de todos los intentos y esfuerzos desde el entorno del futbolista, la situación terminó en nada, quedando también un ‘sin sabor’ por la manera en la que se le trató al recién convocado de la Selección Colombia.

Publicidad

“Eso fue un pedido que hice en varias oportunidades, la posibilidad de contratación, pero desafortunadamente no hubo eco, ni tuvimos una sincronización, ni el deseo ni el deber, con la necesidad que sí la había, pero se inclinaron por otros jugadores y uno tiene que entender y respetar esa decisión”, concluyó Álvaro.

Con el Cali sí, pero al final no

El empresario de Dayro Moreno también se confesó y habló sobre la posibilidad del goleador para arribar al ‘azucarero’. Sin embargo, por situaciones que se presentaron durante la negociación, al final se terminó cayendo su fichaje, que estaba casi que pactado.

2Era totalmente viable la parte económica. En el Deportivo Cali, sí ahí tengo que asumir y responder por la situación porque se arregló. Me acuerdo que estaba el doctor Lozada para esa época. Hubo vinculación y estuvo el acuerdo, pero el Bucaramanga se adelantó y le entregó un dinero en la mano y eso acabó con la negociación”, sentenció Álvaro.