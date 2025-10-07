Hernán Torres: "A veces los partidos hay que jugarlos con jerarquía y carácter; Millonarios lo tuvo"

Millonarios logró un agónico triunfo 2-1 sobre América y sigue con opciones por un lugar entre los ochos mejores de la Liga BetPlay II-2025. Tras el compromiso por la jornada 14 en El Campín, Hernán Torres dio sus conceptos del juego y del desempeño de sus dirigidos.

“Fue un partido difícil y complejo. Con un resultado adverso, teníamos que controlarnos nosotros, quería más fútbol generación, ideas, tenencia y posesión de pelota vertical; los cambios son una lotería y por fortuna se dieron los cambios”, generó de entrada el timonel del ‘embajador’ en rueda de prensa.

A renglón seguido, Torres Oliveros sostuvo que el camino de ahora en adelante es sumar para tratar de lograr el objetivo de estar en las finales de este segundo semestre del 2025.

Jugadores de Millonarios y un festejo de gol contra América en juego de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

“El mensaje ha sido desde que llegamos, conseguir tres puntos en cada juego que tengamos, ya llevamos 17 puntos, cuando llegamos teníamos 4, quedan 18 puntos en disputa; es sumar y sumar”, precisó.

Además, el DT de Millonarios alabó la jerarquía y el carácter que tuvieron sus dirigidos para darle la vuelta al resultado contra el América.



“El primer tiempo Millonarios jugó bien, nos faltó el gol, se paró bien; en el segundo tiempo; no tuvimos buen fútbol, llegó el gol muy rápido y nuestro equipo mostró jerarquía y carácter y a veces los partidos hay que jugarlos con jerarquía y carácter. Había que ganar sí o sí, juegue mal o bien, había que ganarlo y se consiguió la meta. Hoy mostraron la jerarquía, comprábamos que sí podemos contra las adversidades; nos mostramos que somos capaces”, indicó.

Por último, Torres precisó que “estamos trabajando duro, con ganas, para conseguir lo que queremos, que es clasificar. Vamos por buen camino, pero tenemos que tener regularidad, un remate de torneo importante y esperamos conseguirlo; no estamos ahorrando nada”.

Hernán Torres, entrenador de Millonarios FC. Foto: Colprensa.

Otras declaraciones de los protagonistas:

Por su parte, Leonardo Castro, el autor del gol del triunfo de los 'embajadores', también se refirió a los tres puntos sumados contra la 'mechita'.

"La confianza estuvo desde el primer momento que volví, faltaba el gol y creo que ya completamente la confianza y esperamos que lleguen más goles. El hincha es primordial y más cuando vamos un resultado abajo. Sabíamos que con la motivación de la hinchada íbamos a lograr la victoria y así fue; el equipo corrió y metió hasta lo último", dijo.

A su vez, el delantero se refirió al tema de su renovación con el club. "El tema va bien, siempre he dicho que la primera palabra la tiene Millonarios, estamos terminando conversaciones y muy pronto puede llegar el tema de la renovación".