Definidos los horarios y partidos de la fecha 19 en la Liga BetPlay II-2025

Toda una controversia se generó en torno al partido en el que Boyacá Chicó debía enfrentarse a América de Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín el pasado jueves 30 de octubre, pero, por decisión de las autoridades locales, el compromiso no pudo disputarse.
A pesar de los esfuerzos de la dirigencia del conjunto ‘ajedrezado’, que agotó todas las posibilidades para realizar el encuentro, la Dimayor se vio en la obligación de ajustar el calendario del campeonato. Como consecuencia, este fin de semana se disputarán los partidos de ida de las semifinales de la Copa BetPlay.
Atlético Nacional recibirá el domingo 2 de noviembre a América de Cali en el partido más atractivo de la jornada, mientras que Envigado se medirá a Independiente Medellín el lunes 3 de noviembre en el Polideportivo Sur.
De esta manera, la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025 se jugará entre el 6 y el 9 de noviembre, marcando el cierre de la fase regular del torneo antes del inicio de los cuadrangulares semifinales.
Jueves 6 de noviembre
• Boyacá Chicó vs. América — 6:10 p. m.
Viernes 7 de noviembre
• Envigado vs. Millonarios — 4:00 p. m.
• Pereira vs. Medellín — 6:10 p. m.
• Tolima vs. Llaneros — 8:10 p. m.
Sábado 8 de noviembre
• Fortaleza vs. Junior — 4:10 p. m.
• Nacional vs. Águilas — 6:20 p. m.
• Bucaramanga vs. La Equidad — 8:30 p. m.
Domingo 9 de noviembre
• Once Caldas vs. Pasto — 2:00 p. m.
• Alianza vs. Chicó — 4:10 p. m.
• América vs. Unión — 6:20 p. m.
• Santa Fe vs. Cali — 8:30 p. m.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|Pts
|1
|Atlético Nacional
|18
|34
|2
|Bucaramanga
|18
|34
|3
|Medellín
|18
|34
|4
|Fortaleza
|18
|34
|5
|Tolima
|18
|32
|6
|Junior
|18
|31
|7
|Águilas Doradas
|18
|27
|8
|Alianza
|18
|26
|9
|Santa Fe
|18
|25
|10
|Llaneros
|18
|25
|11
|América
|17
|23
|12
|Once Caldas
|18
|23
|13
|Millonarios
|18
|22
|14
|Deportivo Cali
|18
|20
|15
|Unión Magdalena
|18
|18
|16
|Deportivo Pereira
|18
|18
|17
|Pasto
|18
|16
|18
|Envigado
|18
|16
|19
|Boyacá Chicó
|17
|16
|20
|La Equidad
|18
|11
