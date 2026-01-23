Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Pasto se vio damnificado por el concierto de Bad Bunny; curioso lugar para hospedarse

Deportivo Pasto se vio damnificado por el concierto de Bad Bunny; curioso lugar para hospedarse

Medellín se encuentra colapsada y con miles de visitantes desde este viernes y hasta el domingo por las presentaciones del cantante puertorriqueño Bad Bunny. Y el Pasto tuvo particular decisión.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 23 de ene, 2026
Comparta en:
Deportivo Pasto visita a Águilas Doradas en la segunda fecha de la Liga BetPlay I-2026.
Deportivo Pasto visita a Águilas Doradas en la segunda fecha de la Liga BetPlay I-2026.
X de @DeporPasto

Publicidad

Publicidad

Publicidad