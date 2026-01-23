Deportivo Pasto se vio damnificado por el concierto de Bad Bunny; curioso lugar para hospedarse

Este fin de semana se jugará la segunda fecha de la Liga Betplay I 2026 y tanto la Dimayor, como los clubes, han tenido que sortear algunos inconvenientes que han surgido de manera colateral a los conciertos de este sábado, domingo y lunes en la ciudad de Medellín del cantante Bad Bunny, quien se presentará en el estadio Atanasio Girardot.

En ese sentido hay que apuntar que en la capital antioqueña, este domingo 25 de enero, se enfrentarán Águilas Doradas y Deportivo Pasto, en el estadio Cincuentenario (4:00 p.m.). Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, para los visitantes se presentó un lío por la ocupación hotelera, que se encuentra en su máximo tope, para hospedar a los dirigidos por Jhonatan Risueño.

"Con todo ese problema que se ha presentado en Medellín por lo del concierto nos tocó alojar al Pasto en una finca porqué no hay hotel", explicó Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, en el programa 'Zona Libre de Humo'.

Pero además de todo, el dirigente también comentó que el mismo problema de los nariñenses, lo tuvo el plantel de Tigres, de la Primera B, que tiene que visitar a Leones, en duelo pactado para el lunes 26 de enero.



En ese sentido, la agencia EFE informó que "los tres conciertos que el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny dará este fin de semana en Medellín han puesto en el centro de la polémica los alojamientos turísticos de la ciudad tras numerosas denuncias de especulación en los precios y cancelaciones de reservas reemplazadas a última hora por nuevas y exorbitantes ofertas".

Bad Bunny se presentará en Medellín con su 'Debí tirar más fotos World Tour'. AFP

Nacional vs. Jaguares fue aplazado por el concierto

Pero eso no fue todo. Este viernes, la Dimayor informó a través de sus medios oficiales que el duelo entre Nacional y Jaguares tuvo que ser pospuesto para el día 6 de abril de 2026, luego de que inicialmente estaba programado para el lunes 26 de enero. Y todo porque los organizadores del mencionado concierto no alcanzaban a hacer la entrega del Atanasio Girardot para el compromiso futbolístico.