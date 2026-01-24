Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Pereira, a reorganización empresarial por deudas de tres millones de dólares

Deportivo Pereira, a reorganización empresarial por deudas de tres millones de dólares

Este viernes, la Superintendencia de Sociedades dio a conocer que el cuadro 'matecaña' deberá someterse a una reorganización empresarial, debido a sus deudas. ¡Entérese de todos los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 24 de ene, 2026
Comparta en:
Deportivo Pereira cayó en su debut en la Liga BetPlay I-2026
Deportivo Pereira cayó en su debut en la Liga BetPlay I-2026
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad