Se supo todo; revelan las palabras de Teófilo Gutiérrez a Alfredo Morelos en tenso cruce

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla protagonizaron uno de los duelos más intensos de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025. En el estadio Ditaires, ambos equipos igualaron 1-1 en un partido lleno de tensión, buen ritmo y situaciones que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

El encuentro tuvo emociones desde el primer tiempo. A los 41 minutos, Guillermo Paiva abrió el marcador para el Junior con un potente remate de media distancia que dejó sin opciones a David Ospina. Sin embargo, apenas iniciada la segunda mitad, Atlético Nacional reaccionó: al minuto 50, también desde fuera del área y con un desvío en un defensor, William Tesillo puso el 1-1 definitivo.

Aunque la igualdad dejó el grupo abierto de cara a la clasificación, el duelo será recordado especialmente por un tenso cruce entre dos viejos conocidos del fútbol colombiano: Teófilo Gutiérrez y Alfredo Morelos.



¿Qué pasó entre ‘Teo’ Gutiérrez y Alfredo Morelos?

Gutiérrez y Morelos tuvieron cruce en el juego Nacional vs. Junior Colprensa

Más allá del marcador, el partido estuvo marcado por dos fuertes enfrentamientos verbales entre las figuras de Junior y Nacional. En uno de los videos que circula en redes sociales, se observa a Teófilo Gutiérrez increpando a Morelos con insultos directos:

“Gordo mari. Estás llorando porque no fuiste al Mundial, cagón”, se escucha decir al delantero barranquillero.



El segundo cruce ocurrió sobre los 56 minutos, cuando ‘Teo’ volvió a dirigirse al ‘Búfalo’ con otro comentario que encendió los ánimos:

“Andá para afuera, pendejo. Andá pendejo para afuera”.

jajajajajaja joa teo pic.twitter.com/RxDvKvGdYm — Andrés Varelo (@VarelxAndrxs) November 27, 2025

Morelos no se quedó callado y respondió a las provocaciones, lo que obligó a varios jugadores del Junior a intervenir rápidamente para evitar que la discusión subiera de tono. Pese al fuerte intercambio, la situación no pasó a mayores y el partido continuó sin expulsiones derivadas del altercado.

De cara a la próxima jornada, Atlético Nacional tendrá una baja sensible: Alfredo Morelos no podrá disputar el siguiente partido por acumulación de tarjetas amarillas. Justamente, el conjunto ‘verdolaga’ volverá a enfrentar al Junior por la cuarta fecha del grupo A, este domingo 30 de noviembre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla desde las 6:30 p. m. (hora colombiana).

El duelo promete ser decisivo, ya que ambos equipos igualan en puntos y un triunfo en la capital del Atlántico podría acercar a cualquiera de los dos a la gran final del fútbol colombiano. El ambiente está caliente y la expectativa, al máximo.